¡Ö¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤Ê¤éÂ¨Åú¤¨¤é¤ì¤ë...¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥±¥ß¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥±¥ß¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î¥¹¥é¥ó¥°¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤â¤È¤Ï¡Ö²½³Ø¡¢²½³ØÈ¿±þ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±ÑÃ±¸ì¡ÖChemistry¡Ê¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¡£
¡Ö²½³ØÈ¿±þ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¡Ö¿Í¤È¿Í¤È¤Î²½³ØÈ¿±þÅª¤Ê¸ò¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬ÇÉÀ¸¤·¤¿Â¯¸ìÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î2¿Í¤ä2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò»Ø¤·¤Æ¡Ö¡û¡û¥±¥ß¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¼ÂÍÑÆüËÜ¸ìÉ½¸½¼Åµ¡Ù
¡¦¡ØK Village ´Ú¹ñ¸ì¡Ù
¡¦¡ØKpedia¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô