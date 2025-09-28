¼Æ¸¤¤¬ÀÜµÒ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ð¡¼¤¬¡ÈÌþ¤·¶õ´Ö¡É¤¹¤®¤ê¡Ä¡ª¥ª¡¼¥Ê¡¼·ó»ô¤¤¼ç¤ò¼èºà¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ÏµÛ¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡È¼ÆµÛ¤¤¡É¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Î¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖBAR ÌÚÏ¡¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@barmokuren¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤´ÍèÅ¹¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë1Ëç¤Î²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤³¤Î¥Ð¡¼¡¢4ºÐ¤Î¥á¥¹¤Ç¤¢¤ë¼Æ¸¤¡¦±¬·î¡Ê¤¦¤Å¤¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÈÀÜµÒÃ´Åö¡É¤È¤·¤ÆËèÆü½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤É¤¦¤·¤ÆÈà½÷¤ÏËèÆü¤ªÅ¹¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ÀÜµÒ¤òÃ´Åö¤¹¤ë±¬·î¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ï¡© ±¬·î¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÅ¹¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ëÊ¡ºê¾»Ë¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÎÀ³Ê¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤ªÅ¹¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë
¡¡°û¿©¶È³¦¤ÇÄ¹¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê¡ºê¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¡ÖBARÌÚÏ¡¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Ä¹Ç¯¤«¤±¤Æ¼è¤êÂ·¤¨¤¿ËÉÙ¤Ê¼ïÎà¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¼ê¤Å¤¯¤êÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äø¤Ê¤¯¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ê¡ºê¤µ¤ó¤Ï±¬·î¤Á¤ã¤ó¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ºê¡§¤â¤È¤â¤È¡¢¡Ö¸¤¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¤ªÅ¹¤òµÙ¤ß¤Ë¤·¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ïº£¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥Ú¥Ã¥È²Ä¤ÎÊª·ï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æ±¬·î¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±¬·î¤Á¤ã¤ó¤¬ËèÆü¤ªÅ¹¤Ë½Ð¶Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¡ºê¡§»ô¤¤»Ï¤á¤¿Åö½é¤Ï¤ªÅ¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÊ¤¨¤Ê¤¤¤ª¤È¤Ê¤·¤¤»Ò¤Ë°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤ªµÙ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤ò2021Ç¯10·î¤«¤éºÆ³«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ç¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ësibar¡Ê¥·¥Ð¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËèÆü¡¢¤ª»¶Êâ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÇÊ¡ºê¤µ¤ó¤È±¬·î¤Á¤ã¤ó¤¬°ì½ï¤ËÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡ºê¡§²È¤«¤é¤ªÅ¹¤Þ¤Ç¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Êâ¤¤¤Æ20Ê¬¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Î¹Ô¤µ¢¤ê¤¬»¶Êâ¤â·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ç±¬·î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤â»¶Êâ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤«¤éÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡½¡½X¤ò¸«¤ë¤È¡¢Å¹Æâ¤Ç±¬·î¤Á¤ã¤ó¤¬¥ê¡¼¥É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¡ºê¡§¤Ï¤¤¡¢¤ªÅ¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½±¬·î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ªÅ¹¤Î¤É¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡ºê¡§¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤³°¤Ë½Ð¤Æ¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÅöÁ³¡¢¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢X¤ò¸«¤ë¤È±¬·î¤Á¤ã¤ó¤¬¤ªµÒ¤µ¤óÂ¦¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ê¡ºê¡§¤¢¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»£±ÆÍÑ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤¢¤½¤³¤ËºÂ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤é±¬·î¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÙ¤Ç°ì½ï¤Ë¤·¤Ã¤Ý¤ê°û¤á¤ë¡©
Ê¡ºê¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£2022Ç¯9·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¥½¥Õ¥¡ÀÊ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤«¤éÎÙ¤ËºÂ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¬·î¤Ï¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ï¡¼¥Ã¤È¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÜ¤é¤Ê¤¤¡¦ËÊ¤¨¤Ê¤¤¡¦¤¤¤¿¤º¤é¤·¤Ê¤¤¤Î»°Çï»ÒÂ·¤Ã¤¿¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£
¢¡±¬·î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡È¤ª¿¨¤ê¤·ÊüÂê¡¢µÛ¤¤ÊüÂê¡É
¡½¡½¸¤¤¬¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡ºê¡§¸¤¤¬¤¤¤ë¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ªÅ¹¤ËÍè¤ëÊý¤âÅöÁ³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸¤¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Èô¤Ó¹þ¤ß¤Ç½é¤á¤Æ¤ªÅ¹¤ËÍè¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡¢ÅöÁ³¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤Ï±¬·î¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
