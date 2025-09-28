NHKÂç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó±é¤¸¤ë29ºÐÇÐÍ¥¤Î¡ÈÈý´Ö¡É¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤â¸÷¤ëºÙ¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤È¤Ï
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦°Ê²¼¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡Ë¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¬¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤ò±é¤¸¤ë°æ¾åÍ´µ®¤Î¤¢¤ëÈùÆ°¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡¡Âè30²ó¤Î½éÅÐ¾ì¾ìÌÌ¤«¤é²¿ÅÙ¤â¼¹Ù¹¤ËÆ°¤«¤¹Èý´Ö¡£â²¤¬´ó¤ëÊ¬¤À¤±¡¢Äê¿®Ìò¤ÎÌî¿´¤È°æ¾å¤Ë¤è¤ëÇ®¿´¤Ê±éµ»¤Îµ¤³µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃËÀÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÈý´Ö¤ÎÆ°¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë°æ¾åÍ´µ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ñ¥¥Ñ¥Æ°¤«¤¹Èý´Ö
¡¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè30²óËÁÆ¬¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤¡£¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬ÆÉ¤ßÊª¤ò½ÏÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ï¤½¤Î¼ê¸µ¤È´é¤ò´ó¤ê¤ÇÂª¤¨¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î³°¤«¤é¤ÏÀî¤Î¤»¤»¤é¤®¤Î²»¡¢Ä»¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¥«¥á¥é¤ÏÎ®Îï¤ÊÆ°¤¤Ç°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Äê¿®¤¬Âè°ìÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢Èý´Ö¤¬¥Ñ¥¥Ã¤ÈÆ°¤¯¡£¤¹¤°¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÆ°¤¯¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Äê¿®¤ò¥«¥á¥é¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥¥Ã¡Ä¡Ä¡£
¡¡»ûÅÄ¿´¤¬±é¤¸¤¿ÅÄ°Â¸´Ý¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ëÄê¿®¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤ÆºÆ»°Èý´Ö¤ò¥Ñ¥¥Ñ¥Æ°¤«¤¹¤Î¤«¡© Åª³Î¤Ê¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤ÆÄ´ÏÂ¤¹¤ë°æ¾åÍ´µ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½éÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¾ìÌÌ¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ñ¥¥Ñ¥Æ°¤«¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈý´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¾ìÌÌÁ´ÂÎ¤òÎ®Æ°¤¹¤ë¡£
¢¡Àºº²¹þ¤á¤ëµ¤¹ç¤¤¤ÎÈùÆ°
¡¡Â¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¤è¤¦¤ÈËëÀ¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÄê¿®¤¬¡¢Î¯´Ö¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æº£ÅÙ¤Ï°ìÅÙ¤À¤±ÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÈý´Ö¤ò¥Ñ¥¥Ã¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈ¿ÅÄ¾ÂÇÉ¤È¤Î¿©»ö¾ìÌÌ¤ÇÂ¾¤ÎÌÌ¡¹¤Î°Õ¸«¤ò¶½Ì£¿¼¤¯Ê¹¤¯Äê¿®¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÈý´Ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¼¹Ù¹¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡¢¤³¤ÎÈý´Ö¤ÎÆ°¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡£½éÅÐ¾ì¾ìÌÌ¤«¤é°æ¾åÍ´µ®¤¬Ã¼Àµ¤ÊÈùÆ°¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èý´Ö¤Ëâ²¤¬´ó¤ëÊ¬¤À¤±Äê¿®¤ÎÌî¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Ï·Ãæ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãå¼Â¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¿È¿Ì¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Äê¿®¤ÎÌî¿´¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°æ¾å¤â¤Þ¤¿±é¤¸¤ëÌò¤ËÀºº²¹þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤¹ç¤¤¤ÎÈùÆ°¤È¤âÆÉ¤á¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±éºî¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢2024Ç¯¡Ë¤Ç¤ÎÈ½»öÌò¤âËº¤ì¤¬¤¿¤¤°æ¾å¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤Ç¼«¤é¤Î±éµ»¤ò¼ê·ø¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡´°àú¤Ë²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ç±é¤¸¤¿¼ã¤È½»ö¡¦À±Êþ°ì¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëº´ÅÄÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤ÈÆâ±ï¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ëÆ±Î½È½»ö¡¦À±¹Ò°ì¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤ÎÄ¹ÃËÌò¤À¤Ã¤¿¡£ÀµµÁ´¶¤Ë°î¤ì¡¢»Å»öÇ®¿´¤À¤¬¡¢¾¯¤·Â¾¼Ô¤ò¸«²¼¤¹¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢ºÃÀÞ¤âÌ£¤ï¤¦¡ÊÆ±ÍÍ¤ÊÌòÊÁ¤À¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¼ç±é±Ç²è¡ØÌÀ¤±Êý¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¡¼¤Î¤Ç¤¤ëÆ±´ü¼Ò°÷Ìò¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÆóÌÌÀ¤ò¶Ë¤á¤ÆÀº×û¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È»ëÀþ¤ÎÈùÆ°¤ä°ìÊÍ¤Ê¤É¤ÎÀá¡¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±éµ»¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢·Ý¤ÏºÙ¤ä¤«¤À¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤â¤Ò¤¿¸þ¤¤ÇÇ®¿´¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè33²ó¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É´°àú¤Ë²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥¤¥ó¥µ¡¼¥ÈÅª¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£ËÜ¹¥¤¤ÎÄê¿®¤¬¿²¾²¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾Â¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤µ¤»¤ÆÆÉ¤ßÃ¿¤ë¡£
¡¡Ã¦ÎÏ¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²èÌÌ¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Á¡¢²èÌÌ¹½¿Þ¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Î¶¯ÅÙ¤ò°æ¾å¤Î±éµ»¤«¤é´¶¤¸¤¿¡£
¢¡ÌÀ³Î¤ÇÌÀ²÷¤Ê¼Çµï¤ò¿´ÆÀ¤¿ÇÐÍ¥
¡¡¤µ¤é¤ËÂè34²ó¡£Ï·Ãæ¼óºÂ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Äê¿®¤¬¡¢¹¾¸Í»ÔÃæ¤ä¾ëÆâ¤Î¼«Ê¬¤Î±½¤¬µ¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤òÆÉ¤à¡£½ñÌÌ¤«¤é»ëÀþ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÈý´Ö¤ÏÆ°¤«¤º¡¢â²¤Ï´ó¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Í¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤À¤±¤Ç¾ìÌÌ¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤Ð¤«¤ê¡£Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢±éµ»¤ËÌÀ³Î¤ÊÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Î²èÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ý¤Þ¤êÊý¤â±éµ»¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â´°àú¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£²¿¤ÈÌÀ³Î¤ÇÌÀ²÷¤Ê¼Çµï¤ò¿´ÆÀ¤¿ÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Âè30²ó¤Î½éÅÐ¾ì¾ìÌÌ¤«¤é²¿ÅÙ¤â¼¹Ù¹¤ËÆ°¤«¤¹Èý´Ö¡£â²¤¬´ó¤ëÊ¬¤À¤±¡¢Äê¿®Ìò¤ÎÌî¿´¤È°æ¾å¤Ë¤è¤ëÇ®¿´¤Ê±éµ»¤Îµ¤³µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃËÀÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÈý´Ö¤ÎÆ°¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë°æ¾åÍ´µ®¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±é¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè30²óËÁÆ¬¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÜ¤¬Èþ¤·¤¤¡£¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤¬ÆÉ¤ßÊª¤ò½ÏÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ï¤½¤Î¼ê¸µ¤È´é¤ò´ó¤ê¤ÇÂª¤¨¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ì¡¼¥à¤Î³°¤«¤é¤ÏÀî¤Î¤»¤»¤é¤®¤Î²»¡¢Ä»¤ÎÌÄ¤À¼¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¡£¥«¥á¥é¤ÏÎ®Îï¤ÊÆ°¤¤Ç°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Äê¿®¤¬Âè°ìÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë½Ö´Ö¡¢Èý´Ö¤¬¥Ñ¥¥Ã¤ÈÆ°¤¯¡£¤¹¤°¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÆ°¤¯¡£Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Äê¿®¤ò¥«¥á¥é¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥¥Ã¡Ä¡Ä¡£
¡¡»ûÅÄ¿´¤¬±é¤¸¤¿ÅÄ°Â¸´Ý¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç½éÅÐ¾ì¤¹¤ëÄê¿®¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤ÆºÆ»°Èý´Ö¤ò¥Ñ¥¥Ñ¥Æ°¤«¤¹¤Î¤«¡© Åª³Î¤Ê¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤ÆÄ´ÏÂ¤¹¤ë°æ¾åÍ´µ®¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½éÅÐ¾ì¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤Î¾ìÌÌ¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ñ¥¥Ñ¥Æ°¤«¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈý´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¾ìÌÌÁ´ÂÎ¤òÎ®Æ°¤¹¤ë¡£
¢¡Àºº²¹þ¤á¤ëµ¤¹ç¤¤¤ÎÈùÆ°
¡¡Â¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¤è¤¦¤ÈËëÀ¯¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÄê¿®¤¬¡¢Î¯´Ö¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æº£ÅÙ¤Ï°ìÅÙ¤À¤±ÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÈý´Ö¤ò¥Ñ¥¥Ã¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈ¿ÅÄ¾ÂÇÉ¤È¤Î¿©»ö¾ìÌÌ¤ÇÂ¾¤ÎÌÌ¡¹¤Î°Õ¸«¤ò¶½Ì£¿¼¤¯Ê¹¤¯Äê¿®¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤âÈý´Ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¼¹Ù¹¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡¢¤³¤ÎÈý´Ö¤ÎÆ°¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡£½éÅÐ¾ì¾ìÌÌ¤«¤é°æ¾åÍ´µ®¤¬Ã¼Àµ¤ÊÈùÆ°¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èý´Ö¤Ëâ²¤¬´ó¤ëÊ¬¤À¤±Äê¿®¤ÎÌî¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¼«Ê¬¤¬Ï·Ãæ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãå¼Â¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¿È¿Ì¤¤¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Äê¿®¤ÎÌî¿´¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°æ¾å¤â¤Þ¤¿±é¤¸¤ëÌò¤ËÀºº²¹þ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëµ¤¹ç¤¤¤ÎÈùÆ°¤È¤âÆÉ¤á¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤í¡¢Ä«¥É¥é½é½Ð±éºî¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢2024Ç¯¡Ë¤Ç¤ÎÈ½»öÌò¤âËº¤ì¤¬¤¿¤¤°æ¾å¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤Ç¼«¤é¤Î±éµ»¤ò¼ê·ø¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡´°àú¤Ë²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ç±é¤¸¤¿¼ã¤È½»ö¡¦À±Êþ°ì¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëº´ÅÄÆÒ»Ò¡Ê°ËÆ£º»è½¡Ë¤ÈÆâ±ï¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ëÆ±Î½È½»ö¡¦À±¹Ò°ì¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤ÎÄ¹ÃËÌò¤À¤Ã¤¿¡£ÀµµÁ´¶¤Ë°î¤ì¡¢»Å»öÇ®¿´¤À¤¬¡¢¾¯¤·Â¾¼Ô¤ò¸«²¼¤¹¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢ºÃÀÞ¤âÌ£¤ï¤¦¡ÊÆ±ÍÍ¤ÊÌòÊÁ¤À¤ÈËÌÂ¼¾¢³¤¼ç±é±Ç²è¡ØÌÀ¤±Êý¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¡¼¤Î¤Ç¤¤ëÆ±´ü¼Ò°÷Ìò¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÆóÌÌÀ¤ò¶Ë¤á¤ÆÀº×û¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È»ëÀþ¤ÎÈùÆ°¤ä°ìÊÍ¤Ê¤É¤ÎÀá¡¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±éµ»¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬¡¢·Ý¤ÏºÙ¤ä¤«¤À¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤â¤Ò¤¿¸þ¤¤ÇÇ®¿´¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÂè33²ó¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É´°àú¤Ë²èÌÌ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥¤¥ó¥µ¡¼¥ÈÅª¤Ê¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡£ËÜ¹¥¤¤ÎÄê¿®¤¬¿²¾²¤Ë¤¦¤Ä¤Ö¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾Â¤ò¤Ö¤é¤Ö¤é¤µ¤»¤ÆÆÉ¤ßÃ¿¤ë¡£
¡¡Ã¦ÎÏ¤·¤¿»ÑÀª¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²èÌÌ¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Á¡¢²èÌÌ¹½¿Þ¤ò»Ù¤¨¤ë¤À¤±¤Î¶¯ÅÙ¤ò°æ¾å¤Î±éµ»¤«¤é´¶¤¸¤¿¡£
¢¡ÌÀ³Î¤ÇÌÀ²÷¤Ê¼Çµï¤ò¿´ÆÀ¤¿ÇÐÍ¥
¡¡¤µ¤é¤ËÂè34²ó¡£Ï·Ãæ¼óºÂ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿Äê¿®¤¬¡¢¹¾¸Í»ÔÃæ¤ä¾ëÆâ¤Î¼«Ê¬¤Î±½¤¬µ¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤òÆÉ¤à¡£½ñÌÌ¤«¤é»ëÀþ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÈý´Ö¤ÏÆ°¤«¤º¡¢â²¤Ï´ó¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Í¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¤À¤±¤Ç¾ìÌÌ¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤È¤Ð¤«¤ê¡£Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ç¡¢±éµ»¤ËÌÀ³Î¤ÊÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Î²èÌÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ý¤Þ¤êÊý¤â±éµ»¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤â´°àú¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£²¿¤ÈÌÀ³Î¤ÇÌÀ²÷¤Ê¼Çµï¤ò¿´ÆÀ¤¿ÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£