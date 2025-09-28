¡ÖµÞ¤Ë¡¢³°¿©¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¡¢¤½¤Î°Õ³°¤Ê¥È¥é¥¦¥Þ¡ãÌ¡²è¡ä¡¡¡¡¡¡
¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ë³°¿©¥é¥ó¥Á¡£ÍÈ¤²¤â¤Î¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¡¢º£Æü¤À¤±¤Ï¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£¤µ¤µ¤ä¤«¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¿©»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÆÍÁ³¡¢¶²ÉÝ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¢¡¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤ËÂÎ¤¬µñÈÝÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹
¡Ø³°¿©¤¬¤³¤ï¤¤¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥Ã¥×¡¢¤Ê¤Ä¤á¤â¤â¤³Ãø¡¢2025Ç¯´©¹Ô¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¤Ê¤Ä¤á¤â¤â¤³¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¤Ï¤º¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¢¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Á´¿È¤¬µñÈÝÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤â¤³¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¡¢Èá¤·¤ß¡¢Çº¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
°Æ³°¿È¶á¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡ª¤ò³ð¤¨¤ë¡×¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£ËèÆü·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿©»ö¤Ë¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¾ð¤â±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤â¤³¤Ï¤Ê¤¼¡¢²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤È¤Ï
²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤È¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÁ°¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Î¼Ò¸ò¾ì¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶²ÉÝ´¶¤äÉÔ°Â´¶¤òÊú¤¯¾É¾õ¡×¤Ç¤¹¡£
Âç¹¥Êª¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤Õ¤¤¤Ë¤â¤â¤³¤ÎÇ¾Æâ¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö»Ä¤¹¤Ê¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤¬°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÅÇ¤µ¤¤ä¿Ì¤¨¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤â¤â¤³¤ò¤ª¤½¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤±¡¢¤½¤ì¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Í§Ã£¡¢Æ±Î½¡¢¾å»Ê¡Ä¡Ä¡¢¿©»ö¤È¼Ò¸ò¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤â¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤â¡¢¤¿¤ÀÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿©»ö¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢¶ì¤·¤ß¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¸¶°ø¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¤â¤Î
¡Ö¿´¤¬É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤éÀº¿À²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤â¤â¤³¤Ï¡¢°ÊÁ°¤â¤â¤³¤Î»Ð¤¬¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤âÆ±¤¸¡£¼«Ê¬¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ò·èÊýË¡¤ò¸«½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢±óÎ¸¤¬¤Á¤Ë¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤â¤â¤³¤Î»Ñ¤Ï¼Â¤Ë¤±¤Ê¤²¤Ç¤¹¡£¡Ö¿©»ö¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¸À¤ï¤ì¤¿Áê¼ê¤Ï°ú¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢µ¤¤ËÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤Ïµñ¿©¾É¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤ÀÇ§ÃÎÅÙ¤âÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ¼Ò¤Ï¤â¤â¤³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÆ¯¤¯Ãç´Ö¤âÂçÀÚ¤Ê¿ÍÃ£¤Ç¤¹¡£µï¾ì½ê¤äÃç´Ö¤ò¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤â¤â¤³¤ÏÊ³Æ®¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¿©»ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤³¤ï¤¯¤Æ¡×¤ÈÆ±Î½¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿»þ¡¢¤â¤â¤³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ½ÁÛ³°¤Î°ì¸À¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¤Õ¤Ä¤¦¤Î¤³¤È¤À¤è¡×
¤â¤â¤³¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¶Á¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö»Ä¤¹¤Ê¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤í¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤È¤³¤¿¤¨¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÌµÍý¤Ë¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿µ²±¤¬¡Ä
Î¾¿Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÄÉãÊì¤«¤é¡¢¡Ö¿©»ö¤ò»Ä¤¹¤Ê¤ó¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¤Ç¤â¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤Þ¤¿¤Ï¡¢¡Öµë¿©¤òÁ´Éô¿©¤Ù¤ë¤Þ¤ÇÀÊ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶µ»Õ¤Ë¸«Ä¥¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Î¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¡¢¶µ»Õ¤ËÈó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÈ¿±Ç¤äÅö»þ¤Î¶µ°éÊý¿Ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¿Í¤«¤é¼¸¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ²±¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤â¤³¤Î²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤â¡¢²áµî¤Îµ²±¤¬Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢»Ä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤
¿©¤Ù¤Ê¤¤ã¡¢¤È»×¤¨¤Ð»×¤¦¤Û¤É¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ëÀ¼¤Ë¶±¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤¬¹ÅÄ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¿¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤º¤Ëµ¢Âð¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸¤ÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤ªÊ¢¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Á¤Þ¤Á¤à¤Ê¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤â¤³¤Ïµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ä¤é¤µ¤äÄË¤ß¤Ë¤â¤¬¤¡¢²ò·èºö¤òÌÏº÷¤·¤¿¤â¤â¤³¤òµß¤¦¤Î¤ÏÀº¿À²Ê°å¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Æ±Î½¤ä¾å»Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤â¤³¤Îµ¤¤Å¤¤ÈÅØÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÎ¤È¿´¤Î·ò¹¯¡¢¤½¤Î¸»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¿©¤ÙÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜ½ñ¤Ï¿©»ö¤È¡¢¿©»ö¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´¤ÎºîÍÑ¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¤â¤â¤³¤¬¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Ê¤ª¤¹Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¤â¤â¤³¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ñ¿©¶²ÉÝ¾É¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊ¸¡¿¿¹Èþ¼ù¡ä
¡Ú¿¹Èþ¼ù¡Û
¾®Àâ²È¡¢¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤»Õ¡£Âè12²ó¡ÖR-18Ê¸³Ø¾Þ¡×ÆÉ¼Ô¾Þ¼õ¾Þ¡£Æ±ºî¤ò´Þ¤à¡Ø¼çÉØÉÂ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø»ä¤ÎÍç¡Ù¡¢¡ØÊì¿ÆÉÂ¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¿ÀÍÍ¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¤¤¤±¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤Ë¤Æ¥¿¥í¥Ã¥ÈÀê¤¤´ÕÄê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X¡§@morimikixxx
