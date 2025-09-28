¡Ô¹ó½ë¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¾·â¡Õ½ë¤µ¤¬¸¶°ø¤Ç¸Î¾ã¤¹¤ëµ¡´ï¤¬Â³½Ð¡¡2Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¡¢¾ô²½Áå¥Ö¥í¥ï¡¼¡¢¥É¥é¥ì¥³¤Ê¤É¤â
¡¡¶¯¤¤½ë¤µ¤Ê¤É¤Ç¿ÈÂÎ¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÈèÏ«¤«¤éµ¯¤¤ë¡Ö²Æ¥Ð¥Æ¡×¤ò¡¢35ÅÙÄ¶¤¬Â³¤¤¤¿2025Ç¯²Æ¤Ï½é¤á¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î½»ÂðÀßÈ÷¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¼«Æ°¼Ö¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÅºÍ¥»á¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¡¢Ï¢Æü¤Î¹â²¹¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â²¹¤Ë²Ã¤¨¥²¥ê¥é¹ë±«¤âÈï³²¤òÂç¤¤¯¤·¤¿
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â35ÅÙÄ¶¤Îµ¤²¹¤¬Â³¤¤¤¿2025Ç¯¤Î²Æ¡£ËèÆü¤É¤³¤«¤Ç¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬È¯À¸¤·¡¢Îµ´¬¤Ç¤¹¤é¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ËÃ¼¤Êµ¤¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·úÊª¤¬²õ¤ì¤¿¤ê¿ÍÌ¿¤¬¤ª¤Ó¤ä¤«¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈï³²¤âÁê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÏ¢Æü¤Î¹â²¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÀ¸³è¤ÎÉÔ¼«Í³¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ÖÈï³²¡×¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ï38ÅÙÍ½ÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¡¢Ä«¤«¤é¼«Âð¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³¡¢Éô²°¤¬½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉô²°¤Ï¤È¤Æ¤âÆüÅö¤¿¤ê¤¬¤è¤¯¡¢30Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë²¹ÅÙ·×¤¬35ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥¢¥À¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¡¢8·î¤Î¤¢¤ëµÙÆü¤Î¿¿¤ÃÃë´Ö¡¢²ñ¼Ò°÷Âð¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÆÍÇ¡²õ¤ì¤¿¡£¹¤á¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ï½½Ê¬¤È¤¤¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¡¢¤·¤«¤â2Ç¯Á°¤Ë20Ëü±ß¼å¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹ñ»º¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»×¤ï¤ºÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³ä¤ÈÊ³È¯¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£¥¨¥¢¥³¥ó¸Î¾ã¤ÇÉô²°¤Ï¾ø¤·É÷Ï¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ë¤¤¤·´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤ÇÉô²°¤Î½ë¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Û¤É¤Î¶â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤Ë¤ÏÄ¾¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢°ìÃ¶¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤ËÈòÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£´À¤À¤¯¤Ç½àÈ÷¤ò½ª¤¨¤ÆÉô²°¤ò½Ð¤ëºÝ¡¢²¹ÅÙ·×¤ò¸«¤¿¤é43ÅÙ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÅÔÆâºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¡¤µ¤é¤ËÈà¤òÈá·à¤¬½±¤¦¡£
¡Ö½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤Ç¼¼³°µ¡¤Î¸Î¾ã¤¬Â¿¤¯¡¢½¤Íý¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ìØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢½¤Íý¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ì½µ´Ö¤Û¤É¡¢²ñ¼Ò¤Þ¤Ç2»þ´ÖÈ¾°Ê¾å¤«¤«¤ë¼Â²È¤«¤éÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ï¤ä¤Ï¤ê¼¼³°µ¡¤Ç¡¢Æü¸÷¤Ç¹â²¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£¥¨¥¢¥³¥óËÜÂÎ¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¡¢¼¼³°µ¡¤ÎÉôÉÊ¸ò´¹¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÔÆâºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢¹©»ö¶È¼Ô´Ø·¸¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢º£Ç¯¤Î²ÆÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¦¤È¡Ö¼¼³°µ¡¡×¤Î¸Î¾ã¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬Áê¼¡¤°¡£¼óÅÔ·÷¤¬±Ä¶È¥¨¥ê¥¢¤À¤È¤¤¤¦¥¨¥¢¥³¥ó¼èÉÕ¶È¼Ô¤â¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¡¢ÆÃ¤Ë½ë¤µ¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼¼³°µ¡¤Î¸Î¾ã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¡£
¡Ö½ë¤¤Æü¤Ë¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Î²¼¤ÇÄ¹»þ´Ö±¿Å¾¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¼¼³°µ¡¤Ë²áÅÙ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ê¸Î¾ã¡¢¤È¤¤¤¦Îã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Î¤¿¤á¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡£¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¶¯Îõ¤ÊÄ¾¼ÍÆü¸÷¤ÎÇ®¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³ÉÔÄ´¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¼èÉÕ¶È¼Ô¡Ë
¡Ö¾ô²½Áå¡×¥Ý¥ó¥×¤Î¸Î¾ã¤¢¤¤¤Ä¤°
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸½»Âð´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ä¿·¶½½»ÂðÃÏ¤ËÂ¿¤¤¡Ö¾ô²½Áå¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì½µ´Ö¤ÏËÜÅö¤ËÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É½¾·»ÄïÉ×ÉØ¤¬»ÒÏ¢¤ì¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äí¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¥×¡¼¥ëÍ·¤Ó¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤âÁ´ÉôÂæÌµ¤·¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃæÉôÃÏÊýºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷Âð¤Ï¡¢²¼¿åÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¾ô²½Áå¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£º£¤â²¼¿å´É¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢µÞÂ¤¤Î³«È¯ÂðÃÏ¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ô²½Áå¡£²ÈÄíÇÓ¿å¤Ï°ìÃ¶¡¢²È¤´¤È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾ô²½Áå¤ÎÃæ¤ÇÈùÀ¸Êª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬²ò¤µ¤ì¡¢åºÎï¤Ê¿å¤Î¤ß¤¬²ÏÀî¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢µâ¤ß¼è¤ê¤Ê¤É¤ÎÄê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÈùÀ¸Êª¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¡¢¾ô²½ÁåÆâ¤Ë¶õµ¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¥Ö¥í¥ï¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ý¥ó¥×¤ò¾ï»þ²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ý¥ó¥×¤¬½ë¤µ¤Ç¸Î¾ã¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂç±«¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃËÀ¤ÏÈá»´¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¿ô¸®Àè¤Î¤ªÂð¤Î¥Ý¥ó¥×¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¤Í¡¢¤½¤Î¸åÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¡¢¼þÊÕ¤¬¥É¥Ö¤¯¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤¿¤ê¤¬±ø¤¤¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê°½¤Ç¤¹¤è¡£Ìë¡¢¾¯¤·ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁë¤ò³«¤±¤Æ¤â¤Ë¤ª¤¦¤«¤é³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Äí¤Ë¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÀöÂõÊª¤â´³¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£²È¼ç¤¬Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¤êÈ¾Ç¯°Ê¾åÉÔºß¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤ËÁÝ½ü¤ËÍè¤ë¿ÆÂ²¤ÎÏ¢ÍíÀè¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¾¡¼ê¤Ë½¤Íý¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éËÜÅö¤Ë»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²ñ¼Ò°÷¡Ë
¡¡¼Â¤ÏÃËÀÂð¤Î¼þÊÕ¿ô¸®¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ë¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¿7·î¤ÎÆ¬¤´¤í¤«¤éÈù¤«¤Ê°Û½¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ö¤âÌµ¤¯¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¿åË×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Û½¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê°½¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¼þÊÕ¤Ç¹¤¯Áû¤®¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬·Ù»¡¤ä»ÔÌò½ê¤ËÄÌÊó¡£¼«¼£²ñ¤Ê¤É¤¬Æ°¤¤¤Æ1½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¤½¤Î¾õÂÖ¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¤À®¸å10Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤È¤¤¤¦ÉÕ¶á¤Î½»Âð¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¡¢¥Ý¥ó¥×¤Î¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤âÁûÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö²õ¤ì¤¿¤ªÂð¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥ó¥×¤¬Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ËÄ¹»þ´Ö¡¢Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤ªÂð¤â¤¹¤°°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¤Íý¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌäÂê¤Î¤ªÂð¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Ö¥í¥ï¡¼¤¬½ë¤µ¤Ç²õ¤ì¡¢¤½¤³¤ËÂç±«¤Þ¤Ç¹ß¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ô²½Áå¤Ë±«¿å¤¬µÕÎ®¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°½¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¡£¥Ý¥ó¥×¤ËÆü½ü¤±¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂÐºö¤ò¼è¤ë¤è¤¦¡¢¼«¼£²ñ¤«¤éÏ¢Íí¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê²ñ¼Ò°÷¡Ë
¥Ñ¥ó¥¯¡¢¥É¥é¥ì¥³¸Î¾ã¡¢¥¹¥Þ¥Û¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É
¡¡½ë¤¤²Æ¤Î¡ÖÄ¾¼ÍÆü¸÷¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¾ô²½Áå¤Ê¤É¤Î½»ÂðÀßÈ÷¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¼Ö´ØÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤âÁý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤«¤éSNS¤ò²þ¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢½ë¤µ¤¬¸¶°ø¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ï©ÌÌ²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤«¸¶°ø¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥ì¥³¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤âÁê¼¡¤°¡£º£¸å¡¢¼Ö¤ÎÆü¸÷ÂÐºö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉ¬¿Ü¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¤«¤Ê¤êÊ³È¯¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¹âµé¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÊÌó5Ëü±ß¡Ë¤òÀö¤¤¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷²¼¤Ë´Ý2Æü´Öµ¯¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥½¡¼¥ë¤¬ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Íú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î½¼ÅÅÃÓ¤¬ËÄÄ¥¤·¤Æ½¤Íý¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½¤Íý¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À½¤Íý¶È¼Ô¤â¤ä¤Ï¤ê¡Ö½ë¤µ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹²¤¿¤À¤·¤¯Åú¤¨¤¿¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò»È¤Ã¤¿¥ß¥ËÀðÉ÷µ¡¤ä½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤ÎÈ¯²Ð¡¢È¯±ì¤âÁê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢¹â²¹¤Î¼¼Æâ¤ä¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤¹¤ë¤Î¤â´í¸±¤À¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î²ÈÅÅ¤Î¿ä¾©»ÈÍÑ¼þ°Ï²¹ÅÙ¤Ï¡¢¹â¤¯¤Æ¤â35ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ÎÁÛÄê¤¬Â¿¤¤¡£40ÅÙ¤Þ¤Ç¡¢¤ÈÉ½µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹»þ´Ö40ÅÙ¤Ï¿ä¾©¤·¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸Î¾ã¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Îµ¡³£Îà¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤âº£¸å¤Ï¡¢¾ï¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£