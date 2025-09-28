Ãæ¹ñ¡¦Å·ÄÅ»Ô¤ÇÌµ·ÁÊ¸²½°ä»ºÅ¸¡¡Ì¾ÉÊ200ÅÀ¶á¤¯Å¸¼¨
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñÅ·ÄÅ»Ô¤ÎÅ·ÄÅÈþ½Ñ´Û¤Ç¡¢Å·ÄÅ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÌ¾ÉÊ200ÅÀ¶á¤¯¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖÅìÊý¤Î²í¼ñ¡¢Å·ÄÅ¤ÎºÌ¤ê¡ÝÅ·ÄÅÊ¸²½°ä»ºÅ¸¡×¤¬23Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì±´ÖÌÚÈÇÇ¯²è¡ÖÅ·ÄÅÍÌÌøÀÄÌÚÈÇÇ¯²è¡×¤äÅ¥¿Í·Á¡ÖÅ¥¿ÍÄ¥ºÌÁº¡×¡¢ÅÁÅýÄ¦¹ï¡ÖÄÅÝø²ÖÄ»¶ÌÄ¦¡×¡¢Å·ÄÅ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¸¥ã¥¹¥ß¥óÃã¡ÖÏ·ÄÅÌ£çýè½²ÖÃã¡×¤Ê¤É¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£Å¸¼¨ÉÊ¤Ë¤ÏÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ÎÂåÉ½Åª¤ÊºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢Å·ÄÅÇîÊª´Û¤äÅ·ÄÅµº·àÇîÊª´Û¤Ê¤É¤¬½êÂ¢¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢Å·ÄÅÊ¸²½°ä»º¤ÎÁí¹çÅ¸¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ´ü¤Ï3¥«·î´Ö¤òÍ½Äê¤·¡¢Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£¡Êµ¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë