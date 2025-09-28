¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Û¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢3Ãå¡¡Ä¹Ã«Àî»Õ¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£Á°2Æ¬¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¶¥ÇÏ¡Ä²ù¤·¤¤¡×
¡¡¡þG1¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡º£½©JRA¡¦G1¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÅÅ·â6F¤ÎG1¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤Ï3Ãå¤À¤Ã¤¿¡£Ã±¾¡11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬Ä¾Àþ¤Ç¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·8ºÐ¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡£°È¾å¤Î»°±º¹ÄÀ®¤ÏG1ÄÌ»»127ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤ÎJRA¡¦G1½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²ÎÞ¤·¤¿¡£2Ãå¤Ï13ÈÖ¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥Ö¤Ï4Ãå¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Ä¹Ã«Àî»Õ¤Ï¡Ö¥Ú¡¼¥¹¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£Á°2Æ¬¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê¶¥ÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤è¤¯ºÇ¸å¤Ï3Ãå¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¤ÏÉã¥ß¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥ë¡¢Êì¥µ¥ó¥¯¥¤¡¼¥ó2¡ÊÊì¤ÎÉã¥¹¥È¡¼¥à¥¥ã¥Ã¥È¡Ë¤Î·ìÅý¡£
¡¡¢§¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡¡1990Ç¯¤ËG1¾º³Ê¡£99Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊë¤ì¤ÎÃæ»³³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤è¤ê½©¤ÎÃæ»³ºÇ½ª½µ¤Ë°Ü¹Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³ã¤Ç2ÅÙ¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£