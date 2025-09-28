『2025大阪・関西万博 記念ICOCA』付商品が完売 発売以来大きな反響「従業員一同、心より感謝申し上げます」
JR西日本グループは28日、「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」付商品（以下、「万博記念ICOCA」）が完売したことを発表した。発売開始以降、予想を上回る反響が寄せられ、準備した予定数量に到達したという。
【2025大阪・関西万博】チケット、アクセス、パビリオン、周辺施設・観光まとめ 「何がある」か分かる、現地取材の最新情報も！
同グループは販売にあたり、できるだけ多くの人が手にできるよう、購入個数の制限や臨時増産、オンライン販売や抽選販売などの対応を実施。それでもなお希望者全員に応じることはできず、「購入を希望されたお客様にお応えできなかったことを申し訳なく感じております」と謝意を示した。
JR西日本は「多くのお客様にご興味を持っていただきご購入いただいたことに、改めて御礼を申し上げます」と感謝を述べるとともに、「引き続き、ご好評いただける商品を提供できるよう努めてまいります」としている。
■対象商品
「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」付商品の全て
■完売日
2025年9月28日（日）
【2025大阪・関西万博】チケット、アクセス、パビリオン、周辺施設・観光まとめ 「何がある」か分かる、現地取材の最新情報も！
同グループは販売にあたり、できるだけ多くの人が手にできるよう、購入個数の制限や臨時増産、オンライン販売や抽選販売などの対応を実施。それでもなお希望者全員に応じることはできず、「購入を希望されたお客様にお応えできなかったことを申し訳なく感じております」と謝意を示した。
JR西日本は「多くのお客様にご興味を持っていただきご購入いただいたことに、改めて御礼を申し上げます」と感謝を述べるとともに、「引き続き、ご好評いただける商品を提供できるよう努めてまいります」としている。
■対象商品
「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」付商品の全て
■完売日
2025年9月28日（日）