インナージャーニーが、12月26日に東京 有楽町 I‘M A SHOWにて開催する単独公演『Ring a Bell』のスペシャルゲストを発表した。

（関連：インナージャーニーの音楽世界は今まさに広がり続けているーー結成2周年記念ワンマンを観て）

今回発表されたのは、岩崎“Adam”優也、さとう。の2組。本公演はサポートメンバーを加え、年の瀬にぴったりのバンドセットが披露されるという。チケットは現在、オフィシャル2次先行の受付が行われている。

また、10月末からインナージャーニー初となるアコースティックツアー『誰も知らないところ』が東名阪にてスタート。本ツアーは、カモシタサラ（Vo/Gt）、本多秀（Gt/cho）の2人による、いつもとは違う特別なアコースティックセットを予定している。現在、各公演チケットを販売中だ。

・インナージャーニー コメント（単独公演について）

“Ring a Bell”には「ピンとくる」、「思い出す」という意味があります。クリスマスと大晦日の間の12月26日、ジングルベルでも除夜の鐘でもない、記憶が蘇るような音楽を届けたいと思い名付けました。

今回は、ゲストに岩崎“Adam”優也さんとさとう。さんをお迎えします。アダムくんは、嵐の中でも花を咲かせる子どものような強くてやさしい歌のエネルギーを持っていて、激しさと儚さが混ざったライブはまるで超新星爆発をしているかのようにかっこいい。さとう。さんは、力強いギターの1音でライブハウスをあっという間に歌の中の日常世界に変えてしまい、透き通った歌声で紡がれる言葉たちは心の中を覗かれているのか？というくらいリアルで苦くて甘くて愛おしいです。以前ライブでご一緒したときに圧倒され、第一にオファーを決めたお二人。この日、一緒に同じ舞台に立てることを心から嬉しく思います。

12月26日、有楽町I'M A SHOWが一夜限りで宇宙になり、大切な人との部屋になり、みなさんが年の瀬にひと息つける空間になったとき、忘れかけていたなにかを思い出すきっかけになったら幸いです。2025年の締めくくりに、普段とは違う特別なバンド編成でお楽しみください。

・インナージャーニー カモシタサラ（Vo/Gt） コメント（アコースティックツアーについて）

あなたと私たちだけの秘密を作るように、ゆっくりと音楽を聴いてほしいです。今のところ、ピアノも弾きたい気持ちでいます。タイトルの意味はきっと当日分かることでしょう！“誰も知らないところ”で会いましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）