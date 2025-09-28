·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢À¨¤¤Ê°¤ê¤ò¡×¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º³èÆ°¤ÎÍýÍ³
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê31¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÇMC¤òÂ´¶È¤¹¤ëºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤È½é¶¦±é¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Hiro¤ÏÉã¤Ï²Î¼ê¤Î¿¹¿Ê°ì¡¢Êì¤Ï¸µ²Î¼ê¤Î¿¹¾»»Ò¤µ¤ó¡¢·»¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE OK ROCK¡×¤ÎTaka¤È¤¤¤¦·ÝÇ½°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£2024Ç¯10·î13Æü¤Ë»³ËÜ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡VTR¤Ç¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦²Æì¡¦À¾É½Åç¤òºÆË¬¡£Âç¼«Á³¤òËþµÊ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤äÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï17ºÐ¡¢¹â¹»À¸¤Î»þ¡£Î¾¿Æ¡¢·»¤ÈÆ±¤¸²»³Ú¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤É¤Î¤°¤é¤¤¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Ãç´Ö¤È²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º³èÆ°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤È¤¤¤¦¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡Ö½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²»³Ú»öÌ³½ê¤Î¿Í¤¬¥é¥¤¥Ö¸«¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢Â¿Ê¬Èà¤é¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¿¹¿Ê°ì¤ÎÂ©»Ò¡¢ONE OK ROCK¡¢Taka¤ÎÄï¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¤¤Ä¤é¤ÏÇä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡¢Â¿Ê¬°ÂÄ¾¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«À¨¤¤ÉÝ¤¯¤Æ¤½¤ì¤¬¡×¤È¿Í¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬¥¹¥¿¡¼¤È¸À¤¦ÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Ï»Ò¶¡¤Ã¤Æ10ºÐ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±¿Æ¤È²á¤´¤·¤¿¤«¤Ç¡¢¤¤Ã¤È´¶³Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¤¢¤ó¤Þ¤ê°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡¡¡Ö¤¤Ã¤È°ìÈÌÅª¤Ë¸«¤¿¤é¡¢¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤½¤ÎÊ¬¤¦¤Á¤ÎÎ¾¿Æ¤âË»¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉã¿Æ¤Ï¹ÈÇò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¾Ú¸À¡£¤É¤³¤«¤Ç¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢ºÆ¤ÓVTR¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¤«²ÈÀ¯ÉØ¤µ¤ó¡¢¤É¤³¤«Â¾¿Í¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡£À¸¤¤Å¤é¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤·¤Æ¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢À¨¤¤Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¿´¤ÎÆâ¤ò²»³Ú¤Ë¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊ¬¡¢¤Ê¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤½¤³¤Ë¾×Æ°¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎËþÂ´¶¤â¡¢¤¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄã¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤«¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÁ´¤¯ÌµÂÌ¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤à¤·¤í¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤¢¤Îº¢¤·¤Æ¤¿¤«¤éº£¤½¤¦»×¤¨¤Æ¤ë¤·¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£