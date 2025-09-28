◇インターリーグ マリナーズ3―5ドジャース（2025年9月27日 シアトル）

マリナーズのフリオ・ロドリゲス外野手（24）は27日（日本時間28日）、本拠でのドジャース戦に「3番・中堅」で先発出場。初回に二盗、三盗を決めて今季30盗塁とし、32本塁打と合わせて自身2度目の「30―30」を達成した。

「30―30」は今季MLB全体では7人目だが、キャリア2度目の「30―30」は球団史上初の快挙。試合後に会見に応じたロドリゲスは「チャンスがあったから、思い切って行っただけだよ。私にとって大事なのは、いろんな形で試合に影響を与えることだと思っている。昔から知っている人は分かると思うけど、最初は走力のある選手として評価されてなかった。だからそこは凄く努力してきたし、その結果こうして30-30を達成できたのは、本当にうれしい。なかなかできることじゃないし、このゲームで特別なことを成し遂げられたのは、私にとって大きな意味がある」と喜んだ。

マリナーズは走力を重視。プレーオフでそれがどんな意味を持つかと問われると「凄く大きいと思う。ああいう舞台こそ走力が生きるところだからね。怖がる必要なんてないし、私たちはそれでここまで来た。だからやり方を変えるつもりはないし、違うチームの真似をするつもりもない。頭を使って走るし、積極的にプレーする。自分たちのスタイルを貫く」と今後もスタイルを継続することを誓った。

後半戦で好調だった理由には「準備と、自分を信じ続けることだと思う。うまくいかない時でも、自分を信じるのをやめなかったし、チームメートやコーチングスタッフ、それに家族や仲間たちからも支えを受けた。その全部が合わさって、結果につながったんだと思う。調子が悪いとつい弱気になるのは簡単だけど、私はそうじゃない。何があっても前に進み続ける。それが今の自分につながっていると思う」と振り返った。

ロドリゲスはマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の愛弟子としても知られる。イチロー氏が話していた「誰もやったことのないことを成し遂げるには、孤独を受け入れ、リスクを取らなければならない」の言葉を意識しているかと問われると「まだ成し遂げてないからといって、できないわけじゃないと思う。少なくとも私はそう考えているし、チームもそのメンタリティを持てればいいと思ってる。誰かがやってないからといって、自分たちにできない理由にはならない。だからこの美しいベースボールというゲームを（大舞台で）プレーできるチャンスを、みんな心待ちにしてるよ」と話した。