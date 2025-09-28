◇高校野球秋季大阪大会準々決勝（2025年9月28日 くら寿司スタジアム堺）

金光大阪が3―1で興国を下し、22年に春の選抜大会に出場して以来の大阪秋季大会4強入りを果たした。

初回一死満塁のチャンスに5番・堀田紺都音（ことね）主将（2年）が一、二塁間を破って先制。5回の二死満塁では6番・木島爽大郎（2年）が右前に運んで2者を還した。直後の6回表、先発して興国打線を2安打0封していた岸一希（1年）が右腕の違和感を訴えて降板。緊急登板となった左腕・井上和典（2年）が9回の1失点に抑えて準決勝進出を決めた。

金光大阪の横井一裕監督（51）は「岸はゲームメークできるので先発させたが、肩に不安があった。井上はずっと準備していましたが、急きょの登板で頑張ってくれました」と投手陣を讃えた。秋季大阪大会4強入りは22年に春の選抜大会に出場して以来。その21年秋大会は決勝で大阪桐蔭に0―7で敗れたものの、近畿大会で4強入りして大舞台に駒を進めた。

今大会は5回戦で夏を制した東大阪大柏原を4―3で逆転で下して波に乗った。OBで中日で活躍した吉見一起氏も観戦。侍ジャパンの投手コーチの合間に母校の練習にも足を運び「9月には2回、コーチしてもらいました」と横井監督。「桜井（富男）部長が定年で最後なんです。“部長にウイニングボールを”と選手が団結している。人のためになることに対して、人は強くなれるんですねぇ。金光大阪の強みは弱いことを受け入れて、こういうことをちゃんとやろうとする姿勢にあると思います」と新チーム進撃の秘密を明かした。

主将の堀田は、実は二塁を守る中川侑大（2年）との共同主将。「一人で背負い込むとプレーに影響してしまうので。例えばアップの先頭と一番後ろを僕か中川のどちらかがいるようにして役割分担しています」と話す。準決勝の相手は大阪桐蔭。「試合は見ていました。個の力では絶対に勝てない。でも、秋のこの段階でチーム全体がここまでまとまっているチームはないはず」と団結力で勝負を挑む。横井監督も「全国で大阪桐蔭さんと試合したいチームはいっぱいいる。大会で対戦できるのは大阪でやっている特権ですね。うまい子が一生懸命プレーするチームと対戦するのは楽しいです」と10月4日の対戦に腕を撫していた。