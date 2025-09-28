テクノバンド「電気グルーヴ」のメンバーで、俳優のピエール瀧（57）が28日放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。人気芸人との意外な共通点を明かす場面があった。

MCの俳優・満島真之介、「EXIT」兼近大樹とともに、茨城県・坂東市をドライブする中、ピエールは「りんたろー。くんが行ってた高校が静岡北っていう、俺が行ってた静岡東高校の凄いご近所の学校なの」と兼近の相方、りんたろー。との共通点を明かした。

満島は「ええー！？すっご！おもしろ。てことは、もうほぼかねちーと瀧さん、コンビみたいなもんじゃん」と指摘。兼近も「隣にいた時、相方の雰囲気があるなとは思ってた。言葉の使い方とかも、もしかしたらちょっと近い」と話した。

ピエールは「静岡の人って割とおっとりしてて。あと、ツッコまないっていうか」。兼近も「ツッコまないです。笑いの文化があまりないって、聞きました」と話すと、ピエールも「ツッコむんじゃなくて。ずっとじゃれちゃう。じゃれちゃうから終わらんない」と笑った。

そんな2人に、満島は「だから居心地いいんだ」と納得。兼近も「フォルムそうだし、しゃべり方もそうだし、なんか近い感覚があるのかもしれない」と話した。