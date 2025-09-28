現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が28日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2年連続21度目のパ・リーグ優勝（1リーグ時代を含むと23度目）したソフトバンクについて、勝因は「何と言ってもピッチャーだよ」と語った。

「シーズン当初は抑えがオスナ。これがうまいことはまらなくて（登録）抹消して。じゃあ誰が抑えをやるんだろうってふうになった時に、セットアッパーやっていた杉山が抑えに回ってきて、それがうまいことはまった」と配置転換で乗り越え、「10勝以上したピッチャーが4人出たっていうのが大きかったんだろうと思う」

「接戦をどうやってものにしていくかっていうような野球に仕方。勝つためにはピッチャーを中心とした野球をやらなきゃいけない。打線に頼ってたっていうようなチームが、ピッチャーで勝ち上がっていかなきゃいけないっていうような野球の仕方になってきたんだろうと思う」

強力打線がソフトバンクの持ち味だったが「大体、打線ってこんなもんだよ。前の年に3割２〜３分打ったのが、急に2割5分くらいまで落ちて、どうしたんだろうとか。ホームラン30本、40本打っていたのが20本くらいで収まってしまう。打線っていうのは水ものって言ってね、良い時もあれば悪い時もある。悪い時の波をどこまで最小限に抑えていくかっていうところに、一流のバッターとしての価値っていうのは出てくるんだろうけども、ケガだけはしょうがないな」と。

ただし「同じケガでも、シーズンオフに（治療）できなかったのかっていうふうに、現場は思うかもしれないよ。“そういう兆候があるんであれば、シーズン間際じゃなく、オフの間に手術でも何でもしてくれればいいじゃないか”っていうような思いは多少あったとは思うけどね」と、元監督の立場としての私見を口にしていた。

優勝直前に柳田が戦列に復帰。「それで打線としてうまくつながるのかどうなのかっていうのは、クライマックスシリーズにかけての見どころになってくるんじゃないのかなと思う」とポイントを指摘した。

今後は短期決戦が続くが「去年の例があるだけにね。去年（日本シリーズ）の最初の２つだけ見れば、これは簡単にシーズン終わるんだろうなと思ったのが、まさかの4連敗でしょ。まさかあそこまでピッチャーが打たれて、打線が点数取れないとは誰も思ってないもん。だから何かの拍子でそういうのが頭を持ち上げてくるっていう可能性はなくはない。シーズン優勝したけども、ファイナルステージどうなるかっていうのは、これはやっぱり短期決戦の怖さでもあると思うしね」

「だから、できることなら（リーグ）優勝したチーム同士で日本一を争ってくれればいいなっていうのは再三再四言うけども、そうじゃないシステムになった以上は、それを勝ち切って日本シリーズに行って、日本シリーズ優勝するっていうところに目標をおかなきゃいけないんだろうと思う」と、ＣＳの戦い方の難しさを口にした。