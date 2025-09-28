ÆâÀîÀ»°ì»á¡¡¼å¤¤¥Á¡¼¥à¤È¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï¡¡²£ÉÍ¢ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°ÜÀÒ¤Ç¼Â´¶
¡¡²£ÉÍ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÄÌ»»2186°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÆâÀîÀ»°ì»á¡Ê43¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¾ïÏ¢¤Î²£ÉÍ¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¸å¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò5²ó¡¢ÆüËÜ°ì¤ò7²ó·Ð¸³¤·¤¿ÆâÀî»á¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï²ÃÅÀÊý¼°¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï100ÅÀËþÅÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤â¥ß¥¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð100ÅÀËþÅÀ¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö0ÅÀ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£0¤«¤éÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Îº¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£