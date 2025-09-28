教員復職へ選考を簡素化・給与優遇、即戦力確保へ新制度…さいたま市教委「現場経験は代えがたい」

さいたま市教育委員会は、育児などを理由に退職した教員向けの復職制度「ティーチャー・リターン制度」を新設する。

選考方法を個人面接１回だけに簡素化するなどして、復職へのハードルを低くする。即戦力となる人材の確保が狙いで、来年度の採用に向けて１０月から募集を始める。教員向けの復職制度の導入は県内初という。

市教委によると、昨年度に中途退職した教員は１１７人で、２０２０年度（５１人）の２倍以上となっている。出産や育児、介護などの理由のほか、働き方の多様化などが背景にあるとみられ、市教委は「退職者は増加傾向」とみている。

退職した教員が復職を希望する場合、これまでは新卒の学生らと同様の教員採用試験を受け直す必要があった。同試験には筆記や実技、集団面接などがあり、受験の負担は大きかった。職場復帰後は新規採用と見なされるため、在職時よりも給与が下がってしまっていた。

新制度では採用選考、給与の両面で復職者を優遇。在職時の人事評価を活用し、選考方法は個人面接１回のみに。給与も退職時の金額をベースに算出するとした。

対象となるのは、市に採用され、市立学校で５年以上の勤務経験を持つ元教員。復職時に５８歳以下、退職後５年を経過していないことが条件で、受験資格があるのは約２６０人という。１０月１〜３１日が募集期間で、選考は１１月中旬に行う予定だ。

来年度の採用では、特別支援教育担当、小中学校の各教員のほか、校長や副校長、教頭を務める管理職も募集する。市教委によると、教員の復職制度で管理職を対象とするのは全国でも初めてという。

さいたま市は昨年１０月、やむを得ない理由で退職した元職員を再度職員として採用する「キャリア・リターン制度」を開始。今年４月には行政事務、保健師に１人ずつ元職員を復職採用した。市教委では、こうした先行事例を参考に、制度設計を進めてきた。

竹居秀子教育長は２４日の定例記者会見で「現場での経験は代えがたいもの。若手教員のロールモデルにもなる」と新制度への期待を語った。