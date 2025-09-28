½÷»Ò200¤Ç°æ¸Í¤¬Âç²ñ¿·¡¡Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å
¡¡Î¦¾å¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³Áª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¤Ï28Æü¡¢»³¸ý»Ô¤Î°Ý¿·¤ß¤é¤¤¤Õ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¤Î½÷»Ò·è¾¡¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñÂåÉ½¤Î°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¡ÊÅìË®¶ä¹Ô¡Ë¤¬Âç²ñ¿·µÏ¿¤Î23ÉÃ19¤ÇÀ©¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤Ïº´Æ£É÷²í¡Ê¥ß¥º¥Î¡Ë¤¬20ÉÃ68¤ÇÍ¥¾¡¡£
¡¡½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤ÏÀÄÌÚ±×Ì¤¡Ê¼·½½¼·¶ä¹Ô¡Ë¤¬12ÉÃ99¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£Í½Áª¤ò12ÉÃ91¤ÇÁö¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ÎÃæÅç¤Ò¤È¤ß¡ÊÄ¹Ã«ÀîÂÎ°é»ÜÀß¡Ë¤Ï¾õÂÖ¤ò¹ÍÎ¸¤··è¾¡¤ò´þ¸¢¡£½÷»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¤Ï¹â¶¶½í¡Ê¥»¥ó¥³¡¼¡Ë¤¬1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢ÃË»Ò±ßÈ×Åê¤²¤ÏÅò¾å¹äµ±¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬58¥á¡¼¥È¥ë87¤ÇÀ©¤·¤¿¡£