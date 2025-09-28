「大相撲秋場所・千秋楽」（２８日、両国国技館）

西十両３枚目の錦富士（２９）＝伊勢ケ浜＝は朝白龍（高砂）と対戦。寄り切られ、１１勝４敗で場所を終えた。朝白龍は１３勝２敗で新十両優勝を決めた。

幕内の尊富士が全休し、来場所の十両転落が確実な情勢。１４２年続く青森県出身の幕内在籍を継続するためには、錦富士が返り入幕するしかなかった。１１勝を挙げ、来場所の再十両を確実にしていた。

錦富士は「ふわっと立ってしまった。右を取れたので何とかなると思ったが、相手の引きつけが強かった」と黒星を振り返った。１５日間を戦い抜き「悔しいよりも、ようやく終わったという感じ。やることはできたのかな」とほっとした表情で話した。

相当の重圧だった。「幕内上位も経験したけど、どんな場所よりも心身共に疲れた。こんなにすごいことをやって、ここに立っていると思った」と歴史を紡いだ先輩たちへの敬意を口にした。「青森の相撲人口が減っている。頑張っている姿を見てもらって、少しでも子どもが増え、相撲王国が復活してくれればうれしい」と期待を寄せた。

首の故障に苦しんできた。「家族、いろんな人の支え、励ましがあってここまで復調できた。首なのでいつ終わってもいい気持ちで、先場所くらいから割り切れたのが良かった。来場所以降も変わることなくやりたい」とうなずいた。

夫人は連日１日６食、サプリメント３０種類以上を用意し続けたという。錦富士は「２人の子どもを育てながら一緒になって戦ってくれた」と感謝していた。