¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ø¥Ù¥ì¥±£Ó£Ð¡×¤¬£²£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦Ìðºî·ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¡¢£´£µºÐ¤Î¤È¤¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿Ìðºî¤Ï¡¢·ëº§¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¡¢½÷Í¥¡¦¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò²û¡£
¡¡¡Ö¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó¤Î¤¹¤´¤¤¶â¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¡¢·ëº§¤¹¤ë£±Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë»Å»ö¤Ç¡£¼ùÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡ØÌðºî¤µ¤ó¤Ï·ëº§¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤À¡¢¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ª¤¤¤¯¤Ä¡©¡Ù£´£´ºÐ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤Í¡££´£´ºÐ¤ÎÃË¤¬µ¤¤ËÆþ¤ë´°àú¤Ê½÷¤Ê¤ó¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Ã¤«¡Ä¡£º£¤¤¤ë°ìÈÖ¹¥¤¤Ê»Ò¤¬¡Ê·ëº§¤Ë¡ËÅ¬Ç¤¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¼ùÌÚ¤µ¤ó¤Î°ì¸À¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£