ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¢ËüÇî½ªÈ×¤Îº®»¨¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï¿Í¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢³Æ¶É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤¤¤Þ¤ä¡×
²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°11»þ45Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Íè·î13Æü¤ËÊÄËë¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ËÍè¾ì¼Ô¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿ËüÇî¤Ç¡¢Æþ¾ì·ô¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍè¾ìÆü¤ÎÆþ¾ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡È»à¤Ë·ô¡É¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2500Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÁ´Á³¡¢¿Í¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Í¡£³Æ¶É¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤ä¡¢Æþ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¡£º£·î7Æü¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Î¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¡Ö¤µ¤ó¤ÞPEACEFUL PARK 2025¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤ó¤Þ¤È°ì½ï¤Ç¡£MISIA¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¸Å´õ¤Î¤ª½Ë¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¥³¥ó¥È¤È¤«¡¢»ä¤È¤«MISIA¤È¤«¡¢ÀõÅÄÈþÂå»Ò¤È¤«¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤³¤Î²ñ¾ì¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¹¤¤¤«¤é²ñ¾ì¤¬¡£20¥¥í¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤è¡¢¼Ö¤¬¡£²ñ¾ì¤ÎÃæ¡¢40Ê¬¤°¤é¤¤¼Ö¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡£¥®¥ê¥®¥êÃå¤¤¤Æ¡£¡Ø¥¢¥Ã¥³¤Î¤ª¤Þ¤«¤»¡Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢1»þÈ¾¤Î¿·´´Àþ¾è¤Ã¤Æ¡¢4»þ¤ËÃå¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î³Ú²°¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬5»þ3Ê¬Á°¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é5»þÈ¾¤«¤é²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢3¶Ê¡£°ÜÆ°¤Ç7»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢ÂÚºß1»þ´Ö20Ê¬¡×¤È¡¢¤È¤ó¤ÜÊÖ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾õ¶·¤âÀâÌÀ¡£¸½ÃÏ¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö²¿¤è¤ê¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤óÍ¥¤·¤¤¤·¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤ä¤«¤é¡£²°º¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤ò¸«¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤Ç¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÂÚºß»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£