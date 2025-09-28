コメが高い、何とか安く手に入らないか。そう思う人も多いだろうが、じつはただでコメを手に入れている家庭が十数％近くあることが、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構の調べで分かっている。

入手経路で最も多いのはスーパー

コメの消費動向を調査している農水省外郭団体の同機構は2011年（平成23年）から、精米購入時の動向を調査項目にしている。入手経路を複数回答で聞く。購入する場所で最も多いのはスーパーマーケットで全体の50％程度あり、この傾向は現在も変わらない。入手経路はほかにインターネットショップ、ドラッグストア、生協などが上位にある。生産者からの直接購入は、4〜5％である。

目を引くのは「家族・知人などから無償で入手」だ。ただでコメを手に入れている家庭が2023（令和5）年度は15.3％。2024（令和6）年9月の調査結果では20％とある。

最新版は2025年9月25日発表の令和7年8月分だが、月ごとの割合は12〜13％で推移している。

実家、親戚、友人などからの贈り物「縁故米」

同機構に聞いてみた。ただで入手するコメは、いわゆる「縁故米」と呼ばれるそうだ。実家、親戚、友人など農家から送ってもらうコメである。

この調査が始まった2011（平成23）年を見ると、「縁故米」を入手する家庭は23.5％だった。農家が減ったことなどで、現在は縁故米の割合は減っているものの、2024年9月の20％という数字にはやはり驚かされる。5軒に1軒は「無料で」コメを手に入れていることになる。9月は新米が出はじめる頃である。

たとえば、新潟出身の女性は毎年実家からコメを送ってもらっているが、夫の実家である秋田からもコメが来る。コメの品種は違うが、コメのありがたみを噛みしめているという。

江藤拓前農水相は「コメを買ったことがない」と話して辞任に追い込まれた。これも「縁故米」の話だ。

同調査では「精米購入経路別の購入単価」も調べている。どこで買うのが安いかである。キログラム当たりいくらかで算出している。

安いのはディスカウントストアである。2023（令和5）年度で見るとディスカウントストアの価格は325円（キロ当たり）で、生産者からの直接購入のほうが338円(同)とちょっと高い。意外に安いのはドラッグストアで、361円(同)。

ところが、コメ不足が騒がれ始めた2024（令和6）年になると変化してくる。生産者からの直接購入が圧倒的に安い。同年10月で比較すると、ディスカウントストア577円（同）、ドラッグストアが582円(同)に対して、生産者からの直接購入は381円(同)である。3割以上安い。この傾向は2025（令和7）年度も続き、令和7年8月の統計では、ディスカウントストアが606円（同）に対して、生産者からの購入は496円（同）と、かなりの差がある。もちろん、それより安い縁故米にはかなわない。

（リサーチ班）