¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î£Æ£×ÀõÌîÂóËá¤Ï£²£·Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹Àï¤ÎÁ°È¾£³£·Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¡¢º£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡££±¡½£°¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾£²£´Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹ÀõÌî¤¬¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ëº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£Á°È¾£³£·Ê¬¡¢Ì£Êý¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÇÁê¼ê¤ÎÇØ¸å¤òÆÍ¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æº¸Â¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¸åÈ¾¡¢¼«¤é¸òÂå¤òÍ×µá¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤òµî¤Ã¤¿¡£¥¢¥é¥µ¥Æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢Èà¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£³¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ÄÇ°¤À¡×¤È¿´ÇÛ´é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤ÁÅÀ£µ¤Ç»ÃÄê£±£¸°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£