ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤ÎÆ±´ü¤Ë·èÊÌÀë¸À¡Ö¤â¤¦Æ±´ü¤Ç¤âÃç´Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡ÚÍ¥¤·¤¤É×¤È¤½¤ÎÆ±Î½ Vol.187¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
ÁðÂÀ¤ÏÆ±Î½¡¦¶Ü¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ìÎ¥º§¤Î´íµ¡¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆ£»Þ¤Ç¤·¤¿¡£¶Ü¤Ï¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º·ç¶Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤â¼¿Ã«¤À¤±¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÀÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Èà¤³¤½¡¢Æ£»Þ¤Ë¶¼¤µ¤ì¶Ü¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÄ¥¤ê»æ¤ò¤·¤¿Ä¥ËÜ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ü¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¿¼¤¤¹Â¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¼¿Ã«¤ÏÅ¾¿¦¤·¤¿ÁðÂÀ¤ËÉÑÈË¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¶Ü¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼¿Ã«¤«¤é¡Ö¶Ü¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿ÁðÂÀ¤ÏÀïØË¤·¡¢¹²¤Æ¤Æ¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃµ¤·½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¥ßÂÞ¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶Ü¤Ë·Ò¤¬¤ë¤â¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡½¡½¥Í¥¯¥¿¥¤¤â¤½¤Î°ì¤Ä
¢£»×¤ï¤ÌÍ¾ÇÈ¡ÄÍÕ»³¤¬¤È¤Ð¤Ã¤Á¤êÈï³²¤Ë!?
¶Ü¤È¤Î±ï¤ò´°Á´¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¡¢ÁðÂÀ¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò½èÊ¬¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ü¤Î¼ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¼¿Ã«¤ò¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤â¤¦Æ±´ü¤Ç¤âÃç´Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¼¿Ã«¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤º¡¢ÁðÂÀ¤È¶Ü¤Î¤¤¤¶¤³¤¶¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ÏÌÌÇòÈ¾Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ô¤«·î¸å¡½¡½µ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿ÍÕ»³¤Î¸ý¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À¡£¤É¤¦¤ä¤éÈà½÷¤Þ¤Ç¤â¤¬¡¢¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
(¥¹¥º)