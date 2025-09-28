¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¹ñÆâ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¼Ò²ñ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¡ÚJ2¡ÛÆ£»ÞMYFC¡¡¿å¸Í¤Ë£²¥´ー¥ëÃ¥¤ï¤ì´°ÇÔ¡Ê¥±ー¥º¥Ç¥ó¡Ä ¡ÚJ2¡ÛÆ£»ÞMYFC¡¡¿å¸Í¤Ë£²¥´ー¥ëÃ¥¤ï¤ì´°ÇÔ¡Ê¥±ー¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¡Ë ¡ÚJ2¡ÛÆ£»ÞMYFC¡¡¿å¸Í¤Ë£²¥´ー¥ëÃ¥¤ï¤ì´°ÇÔ¡Ê¥±ー¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¡Ë 2025Ç¯9·î28Æü 16»þ5Ê¬ Daiichi-TV¡ÊÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¼Ì¿¿³ÈÂç ¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥êー¥°¡¡Âè31Àá¡¡·ë²Ì¡Û¡¡¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¡¡£²ー£°¡¡Æ£»ÞMYFC ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡ÚJ1¡ÛÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹ ÀèÀ©¤¹¤ë¤â1－2¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ËµÕÅ¾Éé¤±¡Ê¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë ¡ÚJ2¡Û¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥¸¥ã¤Ë2ÅÀÀè¼è¤â 3－4¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë ¡ÚJ3¡Û¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤¬1－2¤ÇFC´ôÉì¤ËÇÔÂà ¥Ûー¥à¤ÇÏ¢¾¡¤Ê¤é¤º¡Ê°¦Âë¹°è¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¶¥µ»¾ì¡Ë ´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë °ÖÎîº×, ¥Û¥Æ¥ë, ¥¤¥Ù¥ó¥È, Ï·¿Í¥Û¡¼¥à, Áòº×, Ä¹Ìî, ²ð¸î, Ë¬Ìä²ð¸î, °ËÅì»Ô, ³¤