ÀçÂæ°é±Ñ¤ÎÆ±µéÀ¸ÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÁáÂç¡¦¹â¶¶ßê¤¬¥í¥ó¥°µß±ç¤Ç2¾¡ÌÜ
¡¡¡þÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÀïÂè3½µÂè2Æü¡¡2²óÀï¡¡ÁáÂç8¡½4Î©Âç¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÎÎ©Âç¡¦ÅÄÃæ¤ÈÂÇÀÊ¤ÎÁáÂç¡¦¹â¶¶ßê¤¬´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ°é±Ñ¤ÎÆ±µéÀ¸ÂÐ·è¡£¥«¥¦¥ó¥È3¡½1¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥«¥¦¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¿¿¤Ã¤¹¤°¤À¤È»×¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´Å¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Íã±Û¤¨¤Ë2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£
¡¡¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤ëµ®½Å¤ÊÅ¬»þÂÇ¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«2Ç¯À¸¤ÇÂÐ·è¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È2¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹â¶¶ßê¤Ï¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µÜ»³¸ç´ÆÆÄ¤â¡Ö2¿Í¤È¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¿Ü¹¾¤µ¤ó¡ÊÀçÂæ°é±Ñ´ÆÆÄ¡Ë¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¤«¤µ¡×¤È²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£