現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が28日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。2年連続21度目のパ・リーグ優勝（1リーグ時代を含むと23度目）したソフトバンクについて、新戦力の活躍は「小久保監督がファームで若い選手を見る機会があったから」と語った。

けが人が多く出た中で、出てきた若手選手が活躍したことに「小久保監督がファームで長年監督をやっていて、若い選手を見る機会があった。それと1軍に上がってきて、どこをどうやって手直ししていけばいいか、そのやりくりが効いたんだろうと思う」と話した。

柳田、近藤がケガで戦列を離れ、山川が絶不調。「クリーンアップ3人いない中で、どうやって戦うんだろうとって観ていたけど、要するにポイントゲッターはなし。どこからでも点数を取れるっていう打線を組んだ。そういう戦い方だったんだろうと思う」

新戦力の出現に「ショート今宮の力が、そんなに落ちたとは思わないんだけども、代わりになるような選手がぽっと出てきたっていう。それも監督にしてみれば嬉しい誤算の一つなんだろうと思う」

打線には「クリーンアップなんだろうけども、そういうことは関係なくして、1番から9番までで、どうやって点数を取れるんだ。どこからでも点数が取れるんだっていうような打線を組んだっていうのが一つの勝因なんだろうと思う。シーズン中に4番をはってた山川を（登録）抹消して、誰が代わりになるんだろうなって思っていた時に、普段は4番を打てるような選手じゃないのが4番を務めてたりってことは、これは線で考えたんだろうなという、そういう野球の仕方。若い選手がポツポツ出てきてた。それでもベテラン、中堅クラスが頑張ったんだろうと思うよ」と話した。