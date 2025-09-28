¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×Í×²ð¸î¤ÎÉã¤ÎÀ¤ÏÃ¤ÇÂçÊÑ¤ÊÊì¤òÃÖ¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿Æü¡¿²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ê18¡Ë
¡ÖÇ¾¤Ë¼ðáç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×Éã¤¬ÊÑ¤Ê¥¤¥Ó¥¤ò¤«¤¤¤¿ÍâÆü¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¿²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ê1¡Ë
µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿Éã¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£
¶»¤ò¤¨¤°¤ë¼ÂÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£
1996Ç¯²Æ¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÉã¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎËå¤ÈÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢Éã¡¦¥Ò¥í¥·¤ÏÇ¾¤Ë¤Ç¤¤¿¼ðáç¤¬ÇËÎö¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢È¾¿È¤Þ¤Ò¤ä¼º¸ì¾É¤Î¾ã³²¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµ²±Ç½ÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë·çÇ¡¤·¡¢²ÈÂ²¤Î´é¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¾¤Ë¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤Î¡¢³ëÆ£¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏµÈÅÄ¤¤¤é¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ì¿ÍÊë¤é¤·
Ãø¡áµÈÅÄ¤¤¤é¤³¡¿¡Ø²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ù