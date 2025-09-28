µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Í


¡ÖÇ¾¤Ë¼ðáç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×Éã¤¬ÊÑ¤Ê¥¤¥Ó¥­¤ò¤«¤¤¤¿ÍâÆü¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¿²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ê1¡Ë

µ­²±¤ò¼º¤Ã¤¿Éã¤È¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¤Ù¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡£

¶»¤ò¤¨¤°¤ë¼ÂÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£

1996Ç¯²Æ¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÉã¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÊì¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎËå¤ÈÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢Éã¡¦¥Ò¥í¥·¤ÏÇ¾¤Ë¤Ç¤­¤¿¼ðáç¤¬ÇËÎö¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢È¾¿È¤Þ¤Ò¤ä¼º¸ì¾É¤Î¾ã³²¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëµ­²±Ç½ÎÏ¤¬ÂçÉý¤Ë·çÇ¡¤·¡¢²ÈÂ²¤Î´é¤µ¤¨Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤¿¡£

ÆÍÁ³¤Î»öÂÖ¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²óÉü¤ò¿®¤¸Éã¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£»×½Õ´ü¡¢½¢¿¦¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉã¤È¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¤Ù¤­¤Ê¤Î¤«¡×¤Ë³ëÆ£¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤­¡Ä¡£

Ç¾¤Ë¾ã³²¤òÉé¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ë²ÈÂ²¤Î¡¢³ëÆ£¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏµÈÅÄ¤¤¤é¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÐ¾ì¿ÍÊª


¢£°ì¿ÍÊë¤é¤·

¤¿¤À¤¤¤Þ¡¼


¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¡¼¤¹


¤Ò¤È¤ê¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¡©


¼Â²È¤Ë¤¤¤¿¤È¤­¤Ï


°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©


¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±°­¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿


¤¸¤ã¤¢¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Í


»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿²È¤Ï


Ãø¡áµÈÅÄ¤¤¤é¤³¡¿¡Ø²ÈÂ²¤òËº¤ì¤¿Éã¿Æ¤È¤Î23Ç¯´Ö¡Ù