【ラストにゾク…】住んでいたのは事故物件？いつもエレベーターの同じ場所に立つ幽霊からのメッセージ【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
子供のころから文字や絵で補足しながら会話を楽しみ、やがて伝えたいことを頭の中で反芻するうちにそれを漫画として描くようになったという、キタハタエミ(@emi_kitahata)さん。Instagramにて、趣味で描くエッセイ漫画を公開している。
今回は、キタハタエミさんが2019年から投稿している「夫の見た幽霊」シリーズから、「夫の見た幽霊 エレベーター／吹聴」を紹介。こちらは、猫の姿で描かれた“幽霊が見える夫”の不思議体験を題材にしたエッセイ漫画の3作目だ。本作の見どころや裏話などを、作者のキタハタエミさんに伺った。
「夫の見た幽霊」を描いた作者・キタハタエミさんに、エッセイ漫画が実話かどうかを聞くと「基本的にノンフィクションですが、漫画を読んだ夫から『違うよ。本当はここに4人いたんだよ』『ポーズはこんな感じじゃない』と指摘されることがあります」と語る。
そんなご主人はサラリーマンで、普段は幽霊が見えることを周囲や幽霊に悟られないよう暮らしているそうだ。「本人は『自分には霊感なんかない』と言い張り、なぜ見えるのかは自分でも分からないみたいです」と明かす。
本作「夫の見た幽霊3 エレベーター／吹聴」は、マンションに一人暮らししている人には特に怖いと感じる作品だが、「某事故物件サイトでそのマンションを調べると、夫の住んでいた部屋とは別の階の部屋で2つ事件が起こっていたみたいです」と裏話を聞かせてくれた。
キタハタさん自身にも不思議体験があるようで、ご主人と電話で話しているとよく混線するそう。「今、外で帰り道だよ」と言っているのに、後ろから複数の男女が楽しく盛り上がっているような声が聞こえたことがあると言い、「そのときはちょうど、お墓の前を通っていたらしいんですけど。楽しそうでいいですね(笑)」と振り返る。
今後も描き進めていた少女漫画やエッセイ漫画など、SNSや電子書籍で更新していきたいと意欲的なキタハタさん。Instagramではほかの作品も読めるので、気になる人はぜひチェックしてほしい。
取材協力：キタハタエミ(@emi_kitahata)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。