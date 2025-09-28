知らないと損！訪問診療をスムーズに始めるための必須確認ポイント【医師解説】

高齢化が進むにつれて、今後は訪問診療（在宅医療）を希望する患者数はますます増えることが予想されます。今回は、訪問診療の開始までの流れについて、「久光クリニック」の石田先生に解説していただきました。

監修医師：

石田 隆雄（久光クリニック）

鳥取大学医学部医学科卒業。その後、草津総合病院（現・淡海医療センター）、国立国際医療研究センター病院で経験を積む。2014年、東京都足立区に位置する「久光クリニック」の院長に就任。日本プライマリ・ケア連合学会指導医。

編集部

訪問診療が開始する前に確認することはありますか？

石田先生

診療内容や費用、緊急時の連絡方法、診療の頻度などを確認しておくといいでしょう。訪問診療をお願いすることが決まれば、利用開始時期を相談します。

編集部

その後は？

石田先生

医師が初回訪問（あるいは事前訪問）した際に、医師から訪問診療についてご説明し、診療計画を提案します。その後は決まった日時に医師と、必要があれば看護師やアシスタントなどが訪れ、訪問診療が開始となります。

編集部

必要な書類はありますか？

石田先生

「かかりつけ医からの診療情報提供書」「医療保険証」「介護保険証」などが必要となります。そのほか服用している薬に関する情報や、公費関係の書類、印鑑などが必要になることもあるので、詳しくは医師や相談員にご確認ください。

※この記事はMedical DOCにて＜「訪問診療」の事前準備で必要なことはご存じですか? 患者・家族の心構えも医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。