ニオイを閉じ込め、手を汚さず開ける。清潔と美しさを両立した、密閉ペダルペール【アスベル】のゴミ箱がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
踏むだけで開き、洗えて清潔。スマートな暮らしの必需品【アスベル】のゴミ箱がAmazonに登場!
アスベルのゴミ箱は、ニオイ漏れを防ぐ密閉構造と、使いやすさを両立したペダル式ゴミ箱。特殊形状のパッキンとフタの重さによってしっかりと密閉され、イヤなニオイを外に漏らさず、キッチンやリビングでも快適に使える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
フタは足で開閉できるペダル式。両手がふさがっているときや調理中でも、手を使わずに開けられるため衛生的にも優れている。フタや袋止めは取り外して丸洗いでき、本体も水洗い可能。常に清潔な状態を保てる。
→【アイテム詳細を見る】
カラーはホワイトとブラックの2色展開。システムキッチンや家電の色味にも合わせやすいモノトーンで、空間に自然に馴染む。スリムなフォルムとシンプルなカラーリングにより、生活感を抑えた美しい佇まいを演出する。
→【アイテム詳細を見る】
置き場所を選ばず、使うたびに快適。エバン密閉ペダルペールは、暮らしの中で静かに機能する、頼れる一台である。
踏むだけで開き、洗えて清潔。スマートな暮らしの必需品【アスベル】のゴミ箱がAmazonに登場!
アスベルのゴミ箱は、ニオイ漏れを防ぐ密閉構造と、使いやすさを両立したペダル式ゴミ箱。特殊形状のパッキンとフタの重さによってしっかりと密閉され、イヤなニオイを外に漏らさず、キッチンやリビングでも快適に使える。
→【アイテム詳細を見る】
フタは足で開閉できるペダル式。両手がふさがっているときや調理中でも、手を使わずに開けられるため衛生的にも優れている。フタや袋止めは取り外して丸洗いでき、本体も水洗い可能。常に清潔な状態を保てる。
→【アイテム詳細を見る】
カラーはホワイトとブラックの2色展開。システムキッチンや家電の色味にも合わせやすいモノトーンで、空間に自然に馴染む。スリムなフォルムとシンプルなカラーリングにより、生活感を抑えた美しい佇まいを演出する。
→【アイテム詳細を見る】
置き場所を選ばず、使うたびに快適。エバン密閉ペダルペールは、暮らしの中で静かに機能する、頼れる一台である。