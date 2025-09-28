ºß´ÚÃæ¹ñÂç»È´Û¡¢´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÈ¿Ãæ¥Ç¥â¤Ø¤ÎÃí°Õ¸Æ¤Ó³Ý¤±¡½¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁáÊó¤Ï27Æü¡¢ºß´ÚÃæ¹ñÂç»È´Û¤¬´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ëÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÈ¿Ãæ¥Ç¥â¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºß´ÚÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ï27Æü¡¢Èù¿®¡Ê¥¦¥£¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢´Ú¹ñ¤Ç29Æü¤Ë3¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÃÄÂÎ´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ó¥¶¡Êºº¾Ú¡ËÌÈ½ü¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤Ç10·î1Æü¤Ë¹ñ·ÄÀá¡Ê·ú¹ñµÇ°Æü¡Ë¤ÈÃæ½©Àá¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿ô¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬´Ú¹ñ¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î°ìÉô¤ÎÃÏ°è¡¢ÆÃ¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÎÌÀÆ¶¤äÂçÎÓÆ¶¤Ê¤É¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ç¥â¤¬·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÅÙ¤Ê·Ù²ü¤ò°Ý»ý¤·¡¢¼«¸ÊÊÝ¸î°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¯¼£Åª½¸²ñ¤Èµ÷Î¥¤òÊÝ¤Á¡¢À¯¼£ÅªÈ¯¸À¤ò¸øÁ³¤È¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Í½´ü¤»¤º¥Ç¥â¤ËÁø¶ø¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¥Ç¥âÂâ¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë