¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Û¥«¥Ô¥ê¥Ê¤Ï16Ãå¤ËÄÀ¤à¡Ä¸Íºê¡Ö³°ÏÈ¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡þG1¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡º£½©JRA¡¦G1¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÅÅ·â6F¤ÎG1¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×¤Ç¥«¥Ô¥ê¥Ê¤Ï16Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢°È¾å¤Î¸Íºê¤Ï¡Ö³°ÏÈ¤ÇÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÃ±¾¡11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬Ä¾Àþ¤Ç¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤È¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤òÀ©¤·8ºÐ¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£°È¾å¤Î»°±º¹ÄÀ®¤ÏG1ÄÌ»»127ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÈá´ê¤ÎJRA¡¦G1½éÀ©ÇÆ¡£2Ãå¤Ï13ÈÖ¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡¢3Ãå¤Ï6ÈÖ¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥Ö¤Ï4Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡¡1990Ç¯¤ËG1¾º³Ê¡£99Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊë¤ì¤ÎÃæ»³³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤è¤ê½©¤ÎÃæ»³ºÇ½ª½µ¤Ë°Ü¹Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³ã¤Ç2ÅÙ¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£