¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡µÓËÜ¼ê¤¬¤±¤ë¥É¥é¥Þ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖÂçÁ°Äó¡×ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê±½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡×¡ÊÆüÍË¸å13¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ï¼«¿È¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È ¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¤«¤é¡Ö¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï³ä¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤Þ¤º¡¢¿ÍÊÁ¤¬¤¤¤¤¿ÍÂçÁ°Äó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤¢¤Î¶È³¦¤¤¤í¤ó¤Ê±½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¤¢¤Î¿Í¤Ï¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï³Ú²°¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤º°ÂÁ´¤Ê¿Í¡×¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ð¤Æ¤é¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿ÍÊÁ¤¬ÎÉ¤¤»ö¤¬ÂçÁ°Äó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸æ¼Çµï¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤Êý¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£