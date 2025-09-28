¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡½¡½NEO JAPONISMÀô¤Ê¤ª¤¬¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤½¤ÎÀè¤Ø¹Ô¤¯¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEO JAPONISM¡Ê¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡Ë¡×¤Ë4·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Àô¤Ê¤ª¤¬¡¢ºÇ¿·EP¡ÖNON LABEL¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£±Ô¤¤¥·¥ã¥¦¥È¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤é¤ºÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¸ÀÍÕ¤È´¶¾ð¤ÎÆ®¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ëÌë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸µ¡¹¤Ï¾å¤¬¤ê¾É¡£¾¯¤·¤Î¤Û¤³¤í¤Ó¤¬Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤òÍð¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Àô¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤Î¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤¬°¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦Ä¾¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¼«Ê¬¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¶»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î»ëÀþ¤¬¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î°ìÊâ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡²ÃÆþ¤«¤é5¥«·î¡£³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÆü¡¹¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤É¤¦¸«¤»¤¿¤¤¤«¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤É¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏÉÔÂ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ²ù¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤±¤ì¤É¡¢Æ¨¤²¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¯¡£
¡¡¡Ö¿²¤¿¤é³ä¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤âÇ½Å·µ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£²ù¤·¤¤¤È¤«¡È¤¯¤½¤Ã¡É¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤â¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦»×¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¶¯¤µ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²»³Ú¤ÏÍÄ¤¤º¢¤«¤é¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤ÎÉã¡¢Æü¾ï¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î·Ê¿§¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Î¤¬Ãæ³Ø»þÂå¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í§¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¤¹¤°¤ËÆ°¤¯¡£Ãæ3¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¹â1¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£°ÊÁ°½êÂ°¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÀô¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥·¥ã¥¦¥È¡×¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥Í¥ª¥¸¥ã¥Ý¤Ø¤Î²ÃÆþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ½¸½¤ËÅ°ÄìÅª¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Í¥ª¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ëÉð´ï¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¤«¤é¡¢¥·¥ã¥¦¥È¤À¤±¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡4·î¡¢Ç°´ê¤Î²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ·Þ¤¨¤¿8·î16Æü¤ÎÀ¸ÃÂ¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÀ¸ÃÂ¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬»ä¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¡È¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¿´¤«¤é»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥ª¤Ï¡¢¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Àô¤Ê¤ª¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¶«¤Ö¡£¡È¤½¤ÎÀè¡É¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£