¡Ú¥¢¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡ÛÅì¤ÈÃæÃÏ¶èÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÏºÇ½ª¡È162ÀïÌÜ¡É¤Ç·èÃå¤Ø¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½ÐÆ¨¤¹
¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëÃæ¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅì¤ÈÃæÃÏ¶è¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤¬ºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÃÏ¶è¤Ç¤Ï¼ó°ÌÁè¤¤¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¡£¤È¤â¤Ë93¾¡68ÇÔ¤Î¾¡Î¨.578¤ÇÆ±Î¨¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Ï³ÎÄê¡£ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ï¼ó°Ì¤¬Æ±Î¨¤Î¾ì¹ç¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î·ë²Ì¤ÇÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¾¡Íø¿ô¤Ëº¹¤¬¤Ä¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢8¾¡5ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃæÃÏ¶è¤Ç¤â¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¤È¤â¤Ë87¾¡74ÇÔ¡¢¾¡Î¨.540¤ÇÊÂ¤Ó¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ÏºÇ½ª162ÀïÌÜ¤Ø¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤¬8¾¡5ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬24Ç¯¤Ö¤êÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤È¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð6¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¦ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¼ç¤ÊÂÐÀï¥«¡¼¥É
¥ä¥ó¥¡¼¥¹vs¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºvs¥ì¥¤¥º
¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹vs¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹
¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºvs¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º