¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£2Ç¯Ï¢Â³21ÅÙÌÜ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡Ê1¥ê¡¼¥°»þÂå¤ò´Þ¤à¤È23ÅÙÌÜ¡Ë¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹¤¤¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬1¥±¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¡ÖÂç³µ¤³¤ì¤¬ÉáÄÌ¤Î»Ñ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¤Í¡£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤È¡Ë¤ª¸ß¤¤¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤¬¡¢³«Ëë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¼ºÇÔ¤·¤¿¡£³«Ëë¥«¡¼¥É¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï3Ï¢ÇÔ¡£1988Ç¯¤Î7Àï7ÇÔ°ÊÍè¡¢37Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¤À¤Ã¤¿¡£4·î4Æü¤Ë¤Ï2013Ç¯7·î24Æü°ÊÍè¡¢4272Æü¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤ËÅ¾Íî¡£³«Ëë¤«¤é1¥«·î¤Î»þÅÀ¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Î1996Ç¯°ÊÍè29Ç¯¤Ö¤ê¡¢5·î1Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¼Ú¶â£·¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍî¹ç»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬¤ÍµîÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£DeNA¤Ë4Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤ì¤¬³«Ëë1½µ´Ö¤«¤é10Æü´Ö¤¯¤é¤¤Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£ÅÀ¿ô¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬Ã»´ü·èÀï¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢Ä¹¤¤¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÎã¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2Ï¢¾¡¸å¤Ë4Ï¢ÇÔ¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò¡Ö°ú¤¤º¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡×¤È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¾¡Éé»ö¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£ÎÉ¤¤»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î»³¤¬¤É¤³¤ËÍè¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤¤¤¯¤é¥·¡¼¥º¥óÃæÄ´»ÒÎÉ¤¯¤Æ¤âÃ»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é°¤¤Ã«Äì¤ËÍî¤Á¤¿¾õÂÖ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Ä¹¤¤¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤¤Ã¤«¤±¤¬¡¢¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÀï¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£