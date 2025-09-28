¡Ú¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Û»°±º¹ÄÀ®¤¬¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤ÇÎÞ¤Î½éV¡ª3Ï¢Ã±16¡½13¡½6¤Ç130Ëü1150±ß
¡¡¡þG1¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡Ãæ»³¼Ç1200¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡º£½©JRA¡¦G1¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÅÅ·â6F¤ÎG1¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡×¤ÏÃ±¾¡11ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤¬À©¤·¡¢G1½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á»þ·×¤Ï1Ê¬6ÉÃ9¡£µ³¾è¤·¤¿»°±º¹ÄÀ®¤ÏJRA¡¦G1¤Ï127²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½é¾¡Íø¡£¼¯¸ÍÍº°ì»Õ¤ÏÆ±5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¡¢2ÈÖ¼ê¤ÇÄÉÁö¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¤È¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢»°±º¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡2Ãå¤Ï13ÈÖ¥¸¥å¡¼¥ó¥Ö¥ì¥¢¡¢3Ãå¤Ï6ÈÖ¥Ê¥à¥é¥¯¥ì¥¢¡£ÇÛÅö¤ÏÃ±¾¡16ÈÖ¤Ï11ÈÖ¿Íµ¤¤Ç5000±ß¡¢ÇÏÏ¢¤Ï13¡½16¤Ç6Ëü830±ß¡¢ÇÏÃ±¤Ï16¡½13¤Ç11Ëü9920±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï16¡½13¡½6¤Ç130Ëü1150±ß¡¢3Ï¢Ê£¤Ï6¡½13¡½16¤Ç11Ëü6720±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤ÏÉã¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢Êì¥³¥¹¥â¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡ÊÊì¤ÎÉã¥Þ¥¤¥Í¥ë¥é¥ô¡Ë¤Î·ìÅý¤ÇÄÌ»»33Àï9¾¡¡£
¡¡¢§¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¡¡1990Ç¯¤ËG1¾º³Ê¡£99Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÊë¤ì¤ÎÃæ»³³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2000Ç¯¤è¤ê½©¤ÎÃæ»³ºÇ½ª½µ¤Ë°Ü¹Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·³ã¤Ç2ÅÙ¤ÎÂåÂØ³«ºÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¢§»°±º¡¡Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£ËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤³¤ÎÇÏ¤È¤º¤Ã¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤¦Íê¤à¤È¡£¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥óÍê¤à¤È¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£