元自民党衆院議員の杉村太蔵が２８日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。自民党総裁選での“やらせコメント”投稿騒動について嫌悪感を露わにした。

番組では、総裁選で小泉進次郎氏の陣営が、小泉氏を称賛する“やらせコメント投稿”について取り上げた。小泉氏の推薦人で、陣営の広報班長を務める牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」を投稿するように要請。記載された２４の例文には「ようやく真打ち登場」「去年より渋みが増したか」「泥くさい仕事もこなして一皮むけたのね」など小泉氏を持ち上げる内容に加えて、「ビジネスエセ保守に負けるな」などと他候補への誹謗中傷と受け取られるものもあった。

牧島氏は「行きすぎた表現が含まれてしまった」と謝罪し、広報班長を辞任。小泉氏も自身は知らなかったとした上で「参考例の中に一部行き過ぎた表現があった」などとして謝罪していた。

杉村は「５人の候補者が思っている以上に、自民党にとっては相当マイナスな事案だと思いますね」と私見を披露。「今回の参議院選挙見ても、２０代、３０代の方々が自民党の支持を減らしているわけですよね。こういったことで世論を操作できるっていうかね。“そう思ってんじゃないか”と。“これまでもやってきたのか”とそう思ってしまいますし」と、小泉陣営だけでなく自民党全体に疑惑の目が向けられると指摘した。

さらに「書かれてる内容が本当に気持ち悪いでしょ。本当申し訳ないですけど、上は裏金、下はステマでどうにもならねえなって感じしますけどね。これ本当に大きな問題だと思いますけどね」と嫌悪感を露わにしていた。