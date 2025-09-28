¥´¥ë¥Õ¡¢29ºÐ¤Î¾¡ËóÎÍ¤¬½éÍ¥¾¡¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê28Æü¡¦ÂçºåÉÜÀô¥±µÖCC¡á6993¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë29ºÐ¤Î¾¡ËóÎÍ¤¬1¥¤¡¼¥°¥ë¡¢4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢4¥Ü¥®¡¼¤Î69¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»20¥¢¥ó¥À¡¼¤Î264¤Ç¡¢Âè2Æü¤«¤é¤Î¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Ä¥¢¡¼½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï2ÀéËü±ß¡£
¡¡62¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¾®ÌÚÁ¾¶¬¡¢64¤Ç²ó¤Ã¤¿ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¤¬1ÂÇº¹¤Î2°Ì¡£ÌÚ²¼ÎÇ²ð¡¢¾®Ê¿ÃÒ¡¢ÊÒ²¬¾°Ç·¤¬ÄÌ»»16¥¢¥ó¥À¡¼¤Î4°Ì¤Ç¡¢15¥¢¥ó¥À¡¼¤Î7°Ì¤ÏÊÆÂôÏ¡¡¢ÀæÀîÂÙ²Ì¡¢²ÏËÜÎÏ¤é7¿Í¡£¡Ê½Ð¾ì61Áª¼ê¡á¥¢¥Þ1¡¢À²¤ì¡¢µ¤²¹30.0ÅÙ¡¢ÅìËÌÅì¤ÎÉ÷1.1¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°4102¿Í¡Ë