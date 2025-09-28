【MLB】カブス 7ー3 カージナルス（9月27日・日本時間28日／シカゴ）

【映像】「もっと注目されるべき！」誠也、31号の瞬間

カブスの鈴木誠也外野手が、3試合連続となる第31号ホームランを放ち、ポストシーズンへ向けて調子を上げてきた。

カブスが3−1と2点リードで迎えた6回裏、先頭打者として打席に入った鈴木は、カウント1ストライクからの2球目をすくい上げた。打球はレフトスタンドへ着弾。3試合連続の第31号ソロホームランとなった。

これで3戦4発。フォロースルーまで完璧だった一撃は、MLB公式データサイト『Baseball Savant』によると、打球速度97.6マイル（約157.1キロ）、打球角度36度、飛距離370フィート（約112.8メートル）を計測。美しい放物線を描いた。

松井秀喜氏が記録した31本塁打に並んだこともあり、「大谷のせいで霞んでるけど、鈴木誠也も普通に凄わ」「オオタニさんが異次元なんだよな」「やってる事と取り上げられ方が一番反比例してる」「大谷翔平がバケモノ過ぎて目立たんけど、鈴木誠也がゴジラ松井秀喜に追いついた怪獣やでー！」「右でこんだけ活躍した日本人いましたっけ」「ロサンゼルスに宇宙人が3人くらいいるせいで話題にあんまされないけど、十分やばい（すごい）」「31号も凄いのよ。感覚麻痺気味やけどw」などとドジャースの大谷翔平投手だけでなく、鈴木にも注目すべきとする声が飛び交った。

また、カブスはすでにポストシーズンへの出場を決めていることから、「こりゃプレーオフも楽しみやな」「これからプレーオフが始まる大事な時期に絶好調になるの控えめに言って素晴らしすぎる！！」「ポストシーズン始まる頃に上げてきてるのは良い感じなのかな」などと、今後に期待する声も多かった。

大谷の異次元の活躍により、ファンの感覚は麻痺しているかもしれないが、MLBでの30本塁打超えは間違いなく偉業。鈴木のさらなる活躍にも注目が集まる。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）