モデル、タレントのトラウデン直美（26）が27日放送されたテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。一番楽しいことを聞かれ、漢字一文字で答えた。

この日、トラウデンは、MCを務める博多大吉、松岡昌宏とともに東京・水道橋の居酒屋で酒を飲み、ツマミを食べつつさまざまなトークに花を咲かせた。

松岡から「今、何をしている時が一番楽しいですか？」と聞かれると、トラウデンは「“馬”です」と即答。そして「馬術をやってるんですけど。乗ってます。もう、そのために仕事をしているといっても過言じゃない。馬場馬術っていう競技をやってて、その大会にも今年結構出てるんですけど、今年の全日本目指して頑張ってます」と明かした。

全日本に行けそうな感じか聞かれると「今のところいい感じなんで、行けたらいいなと思って。プロに交じってなんで。入賞を本当は目指してるんですけど、頑張ります、っていう感じです」と答えた。

松岡が「俺も来年、馬に乗ろうかな…久々に」と言うと、トラウデンは「私、本当に指導者（の資格）とるんで、私でも良ければ教えさせていただきますし、紹介もできます。トップの人たちを」と応じた。すると松岡は「いや、あなただけでいい」と答え、一同の笑いを誘っていた。