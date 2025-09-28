Ãæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¹â¿·¶è¤Ç¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÅ·¹Ô¼Ô2¹æ¡×¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ9·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤ÎÀ®ÅÔ¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È³«È¯¶è¡ÊÀ®ÅÔ¹â¿·¶è¡Ë¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¤È²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¶¨ÎÏµòÅÀ¡ÖÃæ¹ñ¡¦²¤½£¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç24Æü¡¢³«È¯¶è¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢»ÍÀî¶ñ¿È¿Í·Áµ¡´ï¿Í²Êµ»¤¬À¾ÆîÃÏ¶è½é¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥ºÈÆÍÑ¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖÅ·¹Ô¼Ô2¹æ¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Å·¹Ô¼Ô2¹æ¤Ï¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å55¥¥í¤Ç¡¢2»þ´Ö¤ÎÏ¢Â³ºî¶È¤¬²ÄÇ½¡£Æ¬Éô¤Ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×É÷¤ÎÉ½¾ð¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡£½ÀÆð¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¹øÉô²óÅ¾¼´¤Ç¿Í´Ö¤Ë¤è¤ê¶á¤¤Æ°ºî»ÑÀª¤ò¼Â¸½¤Ç¤¡¢Ê£»¨¤ÊÃÏ·Á¤Ç¤ÎÊâ¹Ô¤äÊª¤ò±¿¤Öºî¶È¡¢Æ°Åª¤Ê¾ã³²Êª²óÈò¤Ê¤É¤âÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥À¥ëÃÎ³Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¥ì¡¼¥À¡¼¤ä3D¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤Æ¼«¸Ê°ÌÃÖ¿äÄê¤È´Ä¶ÃÏ¿ÞºîÀ®¡ÊSLAM¡Ë¤ò¼Â¸½¡£¼ç¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¤ä²Ê³Ø¸¦µæ¡¦¶µ°é¡¢·ò¹¯¡¦²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î±þÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½é¤È¤Ê¤ë´¶¾ð´ó¤êÅº¤¤·¿¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö°¦Þ×¡×¤òÇ¯Ëö¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ½¹ð¤·¤¿¡£¡ÊÍû婷¶Ì¡¢²«¶Ç螭¡Ë