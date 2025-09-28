ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¢Â¤Ë·ãÄË¤¬Áö¤êÊâ¹Ôº¤Æñ¤Ë¡Ä¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÀ°·Á³°²Ê¡©¡©¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼£¤¹¤Î¡©¡×
¡¡¸µÊüÁ÷ºî²È¡¦ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡Ê53¡Ë¤¬28Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Â¤òÉé½ý¤·°ì»þ¡ÖÊâ¹Ôº¤Æñ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¸µ¡¹¡¢50²á¤®¤Æµ¯¤¤ë¤ÈÂ¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦º£Ç¯¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊâ¤¤¤Æ¡£¤½¤ÎÍâÄ«¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢Â¤ÎÎ¢¤Î¤«¤«¤È¶áÊÕ¤¬ÄË¤¯¤Æ¡£Æü¤ËÆü¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÂ¤òÉé½ý¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÄ«¡¢µ¯¤¤ÆÊâ¹Ôº¤Æñ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡£»þ´Ö·Ð¤Ä¤ÈÊâ¤±¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£ºÇ¶á¤ÏÃë´Ö¤â¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÎÀèÀ¸¤Ë´Ç¤ÆÌã¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÄìç§Ëì±ê¤À¤í¤¦¤È¡£¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Î¤ä¤êÊý¶µ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤Ê¤ó¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥«¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Çã¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤·¡×¤È¤·¡¢Â¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤±¤É¡¢Æü¤ËÆü¤ËÄË¤ß¤ÏÁý¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¤³¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡£¤Þ¤º¤³¤ì¤Ã¤ÆÀ°·Á³°²Ê¡©¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼£¤¹¤Î¡©²È¤Ç´ÊÃ±¤ËÂÐºö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡¦¡¦¡¦¤¤¤ä¡¢º¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£