¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡Ûµþ»ºÂç¡¢48¡½10¤Ç´ØÂç²¼¤·¤Æ³«Ëë2Ï¢¾¡¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤Ë²ÝÂê
¡¡¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè2Àá¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ÏÂ²Î»³¡¦µª»°°æ»û¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âè2Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µþ»ºÂç¤Ï48¡½10¤Ç´ØÂç¤ò²¼¤·¡¢³«Ëë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾9Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤«¤éÏ¢Â³¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏLOÀÐ¶¶¥Á¥å¡¼¥«¡Ê3Ç¯¡áÊóÆÁ³Ø±à¡Ë¤¬¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¥È¥é¥¤¡£°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±21Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¿¼¤¯¤ÇÁê¼ê¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¥¯¥é¥à¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞNo.¡¦8¥·¥ª¥Í¡¦¥Ý¥ë¥Æ¥ì¡Ê4Ç¯¡áÌÜ¹õ³Ø±¡¡Ë¤¬¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Æ±29Ê¬¤Ë¤Ï¥Ý¥ë¥Æ¥ì¤¬ÆÍ¿Ê¤«¤é¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Á°È¾¤ò33¡½10¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾9Ê¬¤Ë¤ÏCTBÆà¿Üµ®Âç¡Ê4Ç¯¡á¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ë¤¬¹ª¤ß¤Ê¥é¥ó¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥È¥é¥¤¡£Æ±15Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Æà¿Ü¤ÎÆÍÇË¤«¤éWTBÇÏÅÄÎÖÊ¿¡Ê3Ç¯¡áÅìÊ¡²¬¡Ë¤¬º¸¶ù¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¬Â³¤¯¤Ê¤É²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢48¡½10¤Ç¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡£ÀÝÆîÂç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿³«ËëÀá¤ËÂ³¤¯ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
