◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節 名古屋０―４鹿島（２７日・豊田スタジアム）

首位を走る鹿島は名古屋に４―０で快勝し、９月は４戦全勝となった。後半３９分から出場した１８歳のＦＷ徳田誉が２ゴールを奪い、長期離脱からの復帰戦で勝利に導いた。

＊ ＊ ＊

練習試合も、紅白戦すらもこなしていなかった。まだ復帰プロセスの途中だった。そんな状況で迎えた約６か月ぶりの試合だったが「練習の中でも、感覚は変わっていなかった。悪くなっていないなと思っていた」という。

開幕前の対外試合でチームのトップスコアラーとなり、開幕から４試合連続で途中出場。チームからの期待も高く、またＵ―２０Ｗ杯を控えるアンダー世代の日本代表の一員としても、飛躍を見据えた１年になるはずだった。

しかし３月、代表のスペイン遠征で右足関節内果骨折の重傷を負った。復帰までに半年を要した。Ｕ―２０Ｗ杯に臨むメンバーからも漏れた。

チームとして想定していた復帰のタイミングは、もう少し先だったようだ。しかし、田川亨介の負傷離脱に加え、連戦の影響で鈴木優磨、レオセアラが万全ではない状況で名古屋戦を迎えることになり、時間限定での起用という形で復帰戦の舞台が用意された。

「がむしゃらにやることしか考えていなかった。ゴールを奪ってやろうって気持ちがああいう動きにつながった」。１点目は、ＤＦの死角からスッと動き出し、ＤＦの鼻先で松村優太のマイナスのクロスを合わせた。

その２分後、「自分の武器でもあるし、スペースがあったので」という鮮烈なミドルシュートで２点目。「優磨くん、レオだけじゃないってところを見せられたかなと思います」。ストライカーの本能は、半年のブランクがありながらも全く鈍っていなかった。

残り６試合で、２位神戸との勝ち点差は４。来月には直接対決も控えており、まだまだ気を抜ける状況ではない。そういう意味でも、戦術の幅を広げるストライカーの復帰は、クラブにとって朗報でしかない。

「今まですごく苦しかったものを、ここからはピッチで表現しないといけない。自分の中でこみ上げてくるものはありました。でもここから先は関係ない。優勝に向けて、チームの一員として頑張ればと思います」。頼れる点取り屋が帰ってきた。（岡島 智哉）