¡Ú¶¥ÎØ¡ÛÂçµÜ£Æ£±¡¡¹ÓÀî¤Ò¤«¤ê¤¬Éü³è¤ØÈ¾¿®È¾µ¿¤â¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤¡Ö¹üÀÞ¤¹¤ëÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¡×
¡¡¡Ö´ØÅì¥«¥Ã¥×¡¦£Æ£±¡×¡Ê£²£¹Æü³«Ëë¡¢ÂçµÜ¡Ë
¡¡¹ÓÀî¤Ò¤«¤ê¡Ê£³£°¡Ë¡á°ñ¾ë¡¦£±£±£°´ü¡¦£Ì£±¡á¤¬¶á¶·¤ÎÉÔ¿¶Ã¦µÑ¤Øµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤ë¡££µ·î¤ËÎý½¬Ãæ¤ÎÍî¼Ö¤Ç¹üÀÞ¡£¼¹Ç°¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç£¸·î¤Î£Ç£±¡¦½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢£³ÆüÏ¢Â³¤Ç£·Ãå¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö½Ð¾ì¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Ç£²¾ì½ê·ç¾ì¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£¹·î¤Î¾¾¸Í£Æ£²¡£¡ÖÎý½¬¤Î´¶¤¸Åª¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢£·£¶£·Ãå¤È·ë²Ì¤Ï¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤í¤½¤í·ë²Ì¤¬Íß¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¡£º£²ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹üÀÞ¤¹¤ëÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Ï¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«È¿±þ¤ÎÉôÊ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Á°²ó¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Åª¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£ÀµÄ¾¡¢¼«¿®¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£´°Á´Éü³è¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤Ìô¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£