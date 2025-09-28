ÃíÊ¸½»Âð¤ò¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤²È¡×¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÈñÍÑ200Ëü±ßÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä ÃíÊ¸½»Âð¤ÇËÉºÒÀßÈ÷¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©
ÆüËÜ¤ÏºÒ³²Âç¹ñ¡Ä¡ÄÃíÊ¸½»Âð¤Ç¤â¡ÖÈ÷¤¨¡×¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë
ÆüËÜ¤ÏÃÏ¿Ì¡¢ÂæÉ÷¡¢¿å³²¤Ê¤É¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¹ñ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ä±è´ßÉô¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÄÅÇÈ¤ä±Õ¾õ²½¸½¾Ý¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ç¥²¥ê¥é¹ë±«¤äÂç·¿ÂæÉ÷¤Ë¤è¤ëÈï³²¤âÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½»Âð¤ÎÂÑµ×À¤È°ÂÁ´À¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÃíÊ¸½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢·úÊª¤Î¹½Â¤¤äÀßÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î¡ÖËÉºÒÀÇ½¡×¤¬Âç¤¤ÊÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÂç¼ê¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡ÖºÒ³²ÂÐºö¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢200Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÄÉ²ÃÈñÍÑ¤ÇÂÑ¿ÌÀ¤Î¸þ¾å¤äÈó¾ïÅÅ¸»¤ÎÀßÃÖ¡¢»ß¿åÈÄ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½é´üÈñÍÑ¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï°Â¿´¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Åê»ñ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÄÉ²ÃÈñÍÑ200Ëü±ß¤ÎÆâÌõ¤È¤Ï¡© ËÉºÒÀßÈ÷¤Ç¼ÂºÝ¤Ë²¿¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«
¡ÖºÒ³²¤Ë¶¯¤¤²È¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤ëËÉºÒÀßÈ÷¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÈÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤òÉ½1¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É½1
¢¨É®¼ÔºîÀ®
É½1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀßÈ÷¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Áí³Û¤Ç200Ëü±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î½»¤àÃÏ°è¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÐºö¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤È°ÂÁ´À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÉºÒ½»Âð¤Ï¡Ö»ñ»º²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë
ËÉºÒÀÇ½¤Î¹â¤¤½»Âð¤Ï¡¢Ã±¤ËºÒ³²»þ¤Ë²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤ÎÀÇ½¤ò½Å»ë¤¹¤ëÇã¼ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÑ¿ÌÅùµé¤äÃßÅÅÃÓ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤¬Ãæ¸Å½»Âð¤ÎÇäµÑ²Á³Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤²È¤Ï½»Âð¥íー¥ó¸ºÀÇ¤äÃÏ¿ÌÊÝ¸±ÎÁ¤Î³ä°ú¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïÍ¥¶øÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÑ¿ÌÅùµé3¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤äÃÏ¿ÌÊÝ¸±¤ÎÎÁÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¥Èー¥¿¥ë¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö²È¤Î²ÁÃÍ¤ò¼é¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢ËÉºÒ½»Âð¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÃ±¤Ê¤ë»Ù½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ñ»ºÊÝÁ´¤Î¼êÃÊ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
200Ëü±ß¤ÎÄÉ²ÃÈñÍÑ¤Ï¹â¤¤¤«¡© É¬Í×À¤ÏÃÏ°è¥ê¥¹¥¯¤È²ÈÂ²¹½À®¤ÇÈ½ÃÇ¤ò
¡Ö200Ëü±ß¤ÎÄÉ²ÃÈñÍÑ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢½»¤àÃÏ°è¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤ä¿»¿åÁÛÄê¶è°è¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤ë¾ì¹ç¡¢ËÉºÒÀßÈ÷¤ÏÌ¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°¤Îº¤Æñ¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë°ÂÁ´À¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÂÑ¿ÌÊä¶¯¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÉºÒÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡ÖÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤Î°Â¿´¤òÀ¸¤à¤«¡×¡ÖÃÏ°è¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÂÐºö¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃíÊ¸½»Âð¤ÇËÉºÒÂÐºö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤«¤Ï°Â¿´¤È»ñ»ºÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤Ù¤
ÃíÊ¸½»Âð¤Ë¤ª¤±¤ëËÉºÒÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï³Î¤«¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤ä¡¢¾ÍèÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Îºï¸º¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ã±¤Ê¤ë¥³¥¹¥È¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤ËºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ëºòº£¡¢½»Âð¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡Ö²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¥·¥§¥ë¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£200Ëü±ß¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ¤Ç²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤ÈÊë¤é¤·¤Î°ÂÄê¤¬¼é¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï½½Ê¬¤Ë°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»Ù½Ð¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇËÉºÒÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤«¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë·úÃÛ²ñ¼Ò¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー