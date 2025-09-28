ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿»Í»ú½Ï¸ì¡Ö¤Ê¤ó¤Ç£²¼ïÎà¡¢ÆÉ¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥¬¥¹¥ï¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¡¤¢¤Ã¤¿¤«¥¿¥¤¥à¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¤ª¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅÄÃæ¤¬½Ð±é¤¹¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¤Î¶â£±£°¥É¥é¥Þ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ßà¤ª¼õ¸³á¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤ª¼õ¸³¤Î½Î¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë£²Ç¯´Ö¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡ÖÍÄÃÕ±à¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤«¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤À¤³¦¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏÃí°Õ¿¼¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¡¼¥¯¤È¤«°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°´Ñ»¡¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤¯³ØÎÏ¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³Ø¹â¹»¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç³è¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£µ²±ÎÏ¤È¤«¡£ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¸³¤µ¤»¤ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö»ä¤â»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤¦¤¤¤¦ÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÄÃæ¼«¿È¤ÏÊÆ¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ¢¹ñ»Ò½÷¡£¡Ö³¤³°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾®³Ø¹»¡£¼õ¸³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ£°ì¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¡£¤·¤«¤âµ¢¹ñ»Ò½÷ÏÈ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÁ´Á³ÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡Öà½Õ²Æ½©ÅßáÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£à¤Ï¤ë¤Ê¤Ä¤¢¤¤Õ¤æá¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡£¤Ê¤ó¤Ç£²¼ïÎà¡¢ÆÉ¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¤â±Ñ¸ì¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤«¤éÆþ¤ì¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£