9月28日、中山11Rで行われた第59回スプリンターズステークス（3歳上オープン・G1・芝1200m・1着賞金＝1億7000万円）は、三浦皇成騎乗の11番人気、ウインカーネリアン（牡8・美浦・鹿戸雄一）が勝利した。アタマ差の2着に7番人気のジューンブレア（牝4・栗東・武英智）、3着に2番人気のナムラクレア（牝6・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:06.9（良）。

1番人気でJ.モレイラ騎乗、サトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行）は、4着敗退。

【アルクオーツスプリント】ウインカーネリアンが惜しい2着…英ビリーヴィングがV

スプリンターズS・ウインカーネリアンと三浦皇成騎手

三浦皇成はデビュー18年目でG1初勝利

三浦皇成騎乗の11番人気、ウインカーネリアンが抜け出して、人馬ともに嬉しいG1初制覇を飾った。ゴール前は逃げ粘る武豊ジューンブレアを猛追。ゴール前では馬体を並べた激しい追い比べを制し、渾身のガッツポーズでゴールした。場内から皇成コールの大合唱で、大きく手を挙げて歓声に応えていた。殊勲の三浦皇成騎手はこの勝利を振り返り「（G1勝つまで）長かったですね…」と、しみじみとコメントしていた。

◇スプリンターズステークスとは

秋に中山競馬場で行われる芝1200mのG1競走。3歳以上の短距離馬による「秋のスプリント王決定戦」。1967年に創設され、1990年にG1へ昇格。高松宮記念と並ぶ国内短距離路線の頂点に位置している。香港スプリントなど暮れの海外大一番への前哨戦としても注目される一戦です。

ウインカーネリアン 33戦9勝

（牡8・美浦・鹿戸雄一）

父：スクリーンヒーロー

母：コスモクリスタル

母父：マイネルラヴ

馬主：ウイン

生産者：コスモヴューファーム

【全着順】

1着 ウインカーネリアン 三浦皇成

2着 ジューンブレア 武豊

3着 ナムラクレア C.ルメール

4着 サトノレーヴ J.モレイラ

5着 ヨシノイースター 内田博幸

6着 ダノンマッキンリー 横山典弘

6着 ママコチャ 岩田望来

8着 ピューロマジック 松山弘平

9着 カンチェンジュンガ 坂井瑠星

10着 トウシンマカオ 横山武史

11着 ラッキースワイネス K.リョン

12着 ルガル 川田将雅

13着 ペアポルックス 松若風馬

14着 ドロップオブライト 丹内祐次

15着 ヤマニンアルリフラ 団野大成

16着 カピリナ 戸崎圭太