元AKB48倉持明日香、15年所属のワタナベエンターテインメントと9月末で専属契約終了「新たな挑戦にも取り組んでまいります」
【モデルプレス＝2025/09/28】元AKB48でタレントの倉持明日香（36）が28日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。ワタナベエンターテインメントとの契約を終了することを報告した。
【写真】元AKBの報告コメント全文
「2025年9月30日の契約満了をもちまして15年間所属させていただいたワタナベエンターテインメントの専属契約を終了いたします」と報告した倉持。「心から信頼できる事務所スタッフの皆様に出会い力強く支えていただき今日まで続けてこられました。私の人生において宝物のような経験と時間を過ごさせていただけたこと、恵まれた環境に心から感謝しています」と関係者への感謝を伝えた。
また、「新たな1歩を踏み出す局面でもお力添えをいただきました」とし、今後については「この15年間で学んだことを胸に、これまで取り組んできた仕事は今後も変わらず続けながら新たな挑戦にも取り組んでまいります」と意気込み。最後には、「どんな時も変わらず応援してくださったファンの皆様に、心より感謝申し上げます。日々いただいた応援や励ましが、私にとって大きな支えとなっていました。これからもファンの方と共に自分らしく歩みを進めていきます。今後とも温かく支えていただけましたら幸いです」と結んでいる。
倉持は、1989年9月11日生まれ、神奈川県出身。元プロ野球解説者で元投手の倉持明氏を父に持つ。2007年に「AKB48 第一回研究生（4期生）オーディション」に合格し、2008年に旧チームKメンバーに昇格。AKB48派生ユニット「フレンチ・キス」としても活躍し、2015年にグループを卒業後、女優として舞台に出演したり、「スカパー！プロ野球・PRアンバサダー」を務めたりと、多岐にわたって活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆倉持明日香、ワタナベエンターテインメントとの契約終了
